Golpe a los coches eléctricos de Xiaomi: llamada a revisión tras un accidente mortal con su sistema autónomo

El primer coche de Xiaomi, el Xiaomi SU7, ha sido el sujeto de una llamada de revisión masiva para resolver un fallo descubierto por el fabricante en sus sistemas de ayuda a la conducción que podría haber provocado un accidente mortal.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo, cuando tres mujeres fallecieron después de que el SU7 en el que viajaban se estrellara contra una barrera de hormigón en la mediana de la autopista por la que circulaban.

Tras confirmar la colaboración con las autoridades en la investigación, Xiaomi confirmó públicamente que Xiaomi Pilot Pro, el sistema de conducción autónoma de la compañía, estaba activado en el momento del suceso.

En el momento del choque, el coche circulaba a 97 km/h, y apenas segundos antes el sistema Pilot Pro se había desactivado de manera automática, devolviendo el control al conductor al no poder responder de manera adecuada a la situación.

El impacto produjo un gran incendio del que los ocupantes no pudieron escapar, falleciendo en el acto. El evento generó una gran consternación en redes sociales chinas, y el debate sobre los sistemas de conducción autónoma volvió con fuerza.

El gobierno chino terminó implicándose en la situación, prometiendo nuevas reglas más duras para los fabricantes, empezando por la prohibición de publicitar sus sistemas como "autónomos".

Finalmente, las consecuencias legales de este accidente fatal se han confirmado. Por una parte, el máximo regulador del mercado chino ha publicado un borrador de una nueva ley para vehículos autónomos.

Entre nuevas medidas de seguridad, ahora los fabricantes requieren de una aprobación expresa del gobierno para implementar actualizaciones relacionadas con la conducción autónoma, para evitar que puedan usarlas para tapar problemas y escapar demandas legales.

Xiaomi es el primer fabricante que adopta las nuevas reglas, con una nueva actualización OTA (Over-The-Air) que modifica el comportamiento de Pilot Pro tras los resultados de la investigación del gobierno.

El regulador chino afirmó que el sistema de ayuda a la conducción de Xiaomi mostró "reconocimiento, avisos y advertencias insuficientes en algunas condiciones de conducción extremas", según recoge Reuters.

Este comportamiento puede terminar en una colisión si los conductores no se dan cuenta a tiempo e intervienen tomando el control del vehículo antes de que el sistema les avise.

Xiaomi ha anunciado una "llamada a revisión" para 116.887 unidades del Xiaomi SU7, producidas entre febrero de 2024 y agosto de 2025, la mayor de su corta historia como fabricante de coches.

Sin embargo, en la práctica los propietarios de un SU7 no tendrán que llevar su vehículo al taller, ya que dicha llamada a revisión se podrá resolver con una simple actualización que ya ha sido lanzada este mismo viernes.

La actualización cambia el comportamiento de los sistemas de ayuda a la conducción para mostrar más avisos tempranos en caso de que el conductor tenga que tomar el control del volante.

Al igual que la mayoría de los sistemas actuales, Pilot Pro es un sistema de conducción autónoma de nivel 2, siendo el nivel 5 el máximo y el que permite dejar que el coche 'se conduzca solo'.

En el nivel 2, el coche es capaz de controlar aspectos como la dirección, la aceleración y el freno, pero requiere de la misma atención del conductor como si estuviese conduciendo, ya que en cualquier momento el sistema puede devolverle el control.

Sin embargo, sistemas como Autopilot de Tesla se han hecho virales por su capacidad de 'conducirse solos', pese a que realmente no pertenecen a un nivel de conducción autónoma superior. Eso ha llevado a las marcas a intentar competir con sistemas semejantes que ofrezcan una experiencia similar.

Este accidente y la reacción del gobierno chino y de Xiaomi puede marcar un antes y un después en la industria, por lo menos en China.