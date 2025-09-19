Así es Tecno, el fabricante de móviles que acaba de aterrizar en España: arrasa en medio mundo y todavía no lo conoces
El fabricante Tecno ha aterrizado en España, primero con ordenadores de sobremesa y con portátiles, en vez de con smartphones.
El mercado de los móviles en España está claramente dominado por empresas como Xiaomi y Samsung, con presencia notable de otras firmas como Apple, OPPO o Vivo.
Pero en otros países la realidad puede ser bastante diferente. Y no hablamos sólo de China, donde marcas como Huawei son líderes.
En otros territorios hay marcas que no son muy conocidas en Europa, como es el caso de Tecno, una firma que ha aterrizado en nuestro país recientemente.
Esta compañía ha llegado ofreciendo ordenadores de sobremesa y portátiles entre otros productos, con una buena relación calidad-precio, aunque por el momento no ha traído sus smartphones a nuestro mercado.
Es de esperar que, en función de la aceptación de estos primeros productos, la empresa analice su estrategia y amplíe, o no, la presencia en España.
Qué es Tecno
Esta compañía es una de las tres marcas de una empresa que tiene una sólida posición en mercados africanos y asiáticos, Transsion. Las otras son Itel e Infinix.
De origen chino, Tecno es una subsidiaria que se empezó centrando en los mercados emergentes pero que en recientes ejercicios ha pivotado hacia otros más rentables, como el europeo.
Sin embargo, España es uno de los mercados más competitivos en el sector de los smartphones a nivel mundial, mucho más que otros como el alemán o el francés.
Llegada a España
Eso explica la forma del aterrizaje en España tras entrar en otros mercados europeos como el griego o el rumano. A nuestro país llegan con dos familias de portátiles, una de ordenadores gaming con refrigeración líquida y dos monitores.
Además, en su página web también está su primer dispositivo de realidad aumentada, que consiste en unas gafas y un mando de control.
Es decir, que por ahora no es posible comprar sus móviles en tiendas españolas, seguramente porque la empresa quiera establecer primero una fuerte imagen de marca.
Es algo parecido a lo que ha hecho TCL, que pese a tener móviles a la venta, se está dando a conocer en nuestro país por electrodomésticos, como lavadoras y, sobre todo, por sus televisores.
Algo en lo que ha acertado Tecno en su llegada a España es en apostar por distribuidores muy consolidados, como Carrefour o MediaMarkt. Es así como lograrán darse a conocer al público que no busca información en Internet.
Con todo, la electrónica de consumo, aunque no sean los smartphones, es un terreno muy competitivo y no van a tenerlo fácil.
Móviles llamativos
Pero Tecno tiene una división de móviles que en otros países ha conseguido una cuota de mercado relevante. De hecho, en África vende más que firmas consolidadas como Apple o Samsung.
Y no sólo eso, ha mostrado tecnologías que rivalizan con la de marcas más conocidas. Un buen ejemplo es el Tecno Phantom Ultimate G.
Se trata de un prototipo que recuerda mucho al plegable que Samsung está preparando y que se espera se anuncie antes de 2026. Tecno no ha dado fechas de presentación, aunque es de esperar que en el MWC 2026 sepamos más.
Se trata de un modelo con pantalla de 10 pulgadas y doble bisagra que se pliega en forma de U, no en forma de Z como le pasa al Huawei Mate XT.
Pese a ser un prototipo que se verá en el MWC 2026, apunta a especificaciones récord, como el grosor, que en este dispositivo sería de 11,49 mm cuando está cerrado y de tan solo 3,49 mm cuando se encuentra abierto.
Otro buen ejemplo fue el Tecno Spark Slim, que se presentó en el MWC 2025 como "el dispositivo más fino con una batería de 5.200 mAh", con un grosor de sólo 5,75 mm.
Se trata de una apuesta clara a rivalizar con el Samsung Galaxy S25 Edge y el nuevo iPhone Air.
Y esta estrategia de mostrar tecnologías mediante prototipos no es nueva. Ya en 2023 desveló un móvil capaz de cambiar su parte trasera de color a petición del usuario.
No usaba una pantalla, sino una tecnología diferente, aunque no llegó a verse en un dispositivo de venta al público.
Pero probablemente el dispositivo más llamativo de todos fue el prototipo de smartphone con pantalla enrrollable que vimos en 2023.
Se parece a otros prototipos que hemos visto de otros fabricantes, aunque esta tecnología, de nuevo, no se ha visto en ningún móvil que se pueda comprar.
La llegada de Tecno a España ha sido medida, con productos que saben que pueden competir y en sectores de electrónica en los que hay competencia, pero no tanta como en los smartphones.
Si tienen éxito, quizás empiecen a expandir su portafolio de productos en este mercado, pero será complicado para una nueva marca hacerse un hueco en pleno 2025.