El nuevo Xiaomi YU7 GT es una bestia que quiere meter miedo a Porsche y Audi: ya está en pruebas en el circuito

Puede que el éxito del Xiaomi YU7 haya alcanzado tales cotas que la compañía no sea capaz de responder a toda la demanda, pero eso no significa que los ingenieros se vayan a quedar parados.

Y es que Xiaomi ya está desarrollando nuevos coches, desde modelos completamente nuevos, a nuevas versiones de modelos ya existentes; en lo que respecta a esto último, los asistentes al circuito del Nürburgring Nordschleife se han encontrado con una sorpresa.

Y es que las redes sociales chinas se han despertado hoy con las fotografías de una nueva versión del Xiaomi YU7, el SUV que fue presentado hace apenas unos meses pero que ya podría recibir una nueva configuración.

Según las últimas filtraciones, este nuevo modelo se podría llamar Xiaomi YU7 GT; un nombre apropiado para una versión algo más deportiva y que probablemente ofrecerá mejoras de rendimiento respecto al resto de versiones ya disponibles.

Originalmente, se pensaba que este modelo se iba a llamar Xiaomi YU7 Ultra, continuando la nomenclatura iniciada por el Xiaomi SU7 Ultra; sin embargo, ahora el sitio chino Autohome afirma que el nombre "Ultra" será sustituido por "GT".

El Xiaomi YU7 GT circulando por el Nürburgring Weibo El Androide Libre

Esto puede parecer algo extraño, teniendo en cuenta que el coche que ha circulado por el famoso "infierno verde" parece estar tan modificado como el Xiaomi SU7 Ultra, con mejoras aerodinámicas, de suspensión y de motor eléctrico.

Aunque el vehículo está camuflado, es posible apreciar algunos de estos cambios a simple vista, con unos pasos de rueda más anchos, además de una menor distancia al suelo.

Estas son algo más que diferencias estéticas, ya que apuntan a cambios en la suspensión para bajar el centro de gravedad del coche e instalar neumáticos más anchos para obtener una mayor estabilidad a altas velocidades.

Otra modificación notable es el 'spoiler' trasero, que ahora es más grande y se extiende más allá del fin de la trasera del vehículo, para mejorar la aerodinámica y obtener más apoyo.

Xiaomi YU7 GT circulando por el Nürburgring Weibo El Androide Libre

En las fotografías también se aprecian nuevas llantas de 21 pulgadas, y en el interior, los mismos frenos Brembo de color amarillo del Xiaomi SU7 Ultra, necesarios para detener semejante masa a altas velocidades.

Las filtraciones apuntan a que el Xiaomi YU7 GT usará la misma plataforma del Xiaomi SU7 Ultra, incluyendo la misma configuración de tres motores eléctricos para una potencia conjunta de 1.526 caballos.

El hecho de que este coche no vaya a recibir la denominación "Ultra" puede deberse a que Xiaomi podría haber abandonado ese nombre en sus móviles en favor de una nomenclatura más parecida a la de los iPhone.

O puede simplemente que la compañía no considere que este modelo es tan deportivo ni avanzado, lo que abre la puerta a un futuro modelo Ultra que realmente esté pensado para el circuito y no tanto para la carretera como este.

Sea como sea, el Xiaomi YU7 GT tiene el potencial de hacerle la vida muy difícil a algunas de las marcas que han hecho de los SUVs deportivos su gran apuesta, como Porsche, Audi o Ferrari.