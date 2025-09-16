YouTube anuncia la mayor actualización de herramientas IA hecha nunca para creadores de vídeos, Shorts y podcasts

Después de mejorar algunas funciones de la app de YouTube que usamos para reproducir contenido, ahora los largos tentáculos de la IA generativa del gigante tecnológico alcanzan la creación de contenidos con una extensa lista de herramientas que ayudarán a youtubers y más en sus procesos creativos.

Detrás de la subida de un vídeo a YouTube, hay una preproducción que conlleva la edición de vídeo y fotografías al igual que imágenes, moderación de contenidos, generación de ideas o la estrategia que se ha de llevar a cabo en su difusión.

Es justo por donde va YouTube con su anuncio hecho en el Made On YouTube que se ha celebrado en Nueva York con una serie de nuevas funciones IA centradas en la generación de contenidos.

Ya sea un generador de música de fondo con IA o herramientas para crear vídeos y fotos con IA, lo anunciado por YouTube llega para ayudar a los creadores a alcanzar nuevas audiencias.

Ask Studio es un nuevo chatbot de IA integrado que ayudará al creador a resolver dudas sobre el rendimiento de su canal, hacer un resumen de los comentarios, detectar los momentos más vistos de su último vídeo o identificar caídas de audiencia.

Prueba de A/B en YouTube

Amjad Hanif, vicepresidente de gestión de producto, lo describe como un socio creativo al que se le puede preguntar: "¿Cómo está respondiendo la audiencia a un vídeo? ¿Cuáles son los momentos más atractivos de este vídeo?".

En las pruebas A/B, que se encargan de medir el alcance de un vídeo editado de una u otra manera, se incluyen los títulos y miniaturas para que se puedan probar combinaciones que generen mayor tiempo de visualización.

La combinación ideal de un título y una miniatura de vídeo es vital según las palabras de Ashley Alexander, una influencer de lifestyle desde The Verge: "No importa lo bueno que sea el vídeo, la miniatura y el título son lo que hace que la gente lo vea y determine si es bueno o no. Honestamente, puede que sea lo más importante".

La IA también se incorpora en el doblaje automático con la sincronización labial, etiquetas de auto-doblado en los vídeos y la capacidad de añadir varios colaboradores con acceso compartido a las métricas del contenido subido.

IA para los creadores de Shorts

En el evento Made on YouTube también hubo lugar para otro anuncio: herramientas de IA generativa para creadores de Shorts con una versión personalizada del modelo Veo 3 para crear vídeos con IA y una de remezclas con una función de "Edita con IA".

Esta versión custom de Veo 3 se llama Veo 3 Fast y genera vídeos en resolución 480p para pasarlos directamente a Shorts. YouTube menciona que se puede hacer también con el sonido, así que se multiplica la experiencia para los creadores de vídeos tipo TikTok.

Veo 3 para Shorts

Lo único es que esta actualización se despliega en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Al igual que ocurrirá, aunque en unos meses, con la habilidad de aplicar motion de vídeo a una imagen para que se pueda hacer que una persona baile desde un vídeo.

Sobre la nueva función de remixes de "Edita con IA", según TechCrunch, lo que hace es convertir el diálogo de vídeos en banda sonoras para Shorts.

Lo explica Dina Berrada, Directora de Producto, Cortos y Creación de IA Generativa: "Imagina escuchar una línea de diálogo de algún vídeo de YouTube que te inspire para una idea y quieras remezclarla en un nuevo sonido. Nuestra herramienta Speech to Song será capaz de hacerlo".

IA para los creadores de podcast

A YouTube no se le ha olvidado nada que tenga que ver con la creación de contenidos, y los podcast son tendencia mundial. Ahora incluye la capacidad de convertir pódcast de vídeos en YouTube Shorts y una nueva función para crear vídeos para los creadores que solo usan el audio.

Ambas con el uso de la inteligencia artificial, los creadores de contenido serán capaces de crear vídeos más fácilmente con las sugerencias de la IA, y se espera que esté disponible en los próximos meses.

Para la función de pasar esos vídeos a YouTube Shorts habrá que esperar al año que viene al igual que la de audio del podcast a vídeo. Esta última se espera que se expanda a más creadores para finales de 2026, así que todavía queda.

Una extensa lista de novedades para los creadores de contenido que utilizan YouTube y que ahora tendrán a la IA para que les guíe en ciertos términos. Una incertidumbre la que se está generando, ya que el lado más artesanal del creador de contenidos se va diluyendo frente a una inteligencia artificial que dominará muchos de los vídeos que iremos viendo en los próximos años.