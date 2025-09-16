Los móviles Xiaomi de gama alta cambian para siempre: la compañía confirma una novedad revolucionaria

Ayer, Xiaomi anunció uno de los movimientos más sorprendentes de la historia de la marca con el anuncio de los nuevos Xiaomi 17; en efecto, el Xiaomi 16 no existirá y se producirá un salto de generación.

La intención de Xiaomi es enfrentarse cara a cara contra los iPhone 17, dejando claro que considera que sus nuevos móviles están a la altura de los mejores de Apple; pero esto es algo más que una maniobra de marketing.

Si Xiaomi simplemente hubiese cambiado el número del Xiaomi 16, hubiera sido muy decepcionante e impropio de una compañía que afirma haber alcanzado el "mayor nivel de su historia" en cuanto a calidad.

Tal vez por eso, ahora Xiaomi ha publicado un adelanto de los Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, con el que pretende demostrar que va muy en serio y que este es un cambio generacional que va mucho más allá del número.

Y es que Xiaomi acaba de confirmar uno de los rumores más locos de las últimas semanas: los nuevos modelos Pro y Pro Max tendrán una segunda pantalla que ocupará aproximadamente una tercera parte de la trasera del dispositivo.

Xiaomi 17 Pro en una imagen filtrada El Androide Libre

Junto con este anuncio oficial, que apenas muestra las siluetas de los dispositivos y la nueva pantalla, se han filtrado nuevas imágenes que muestran con absoluta claridad cómo serán los nuevos dispositivos.

La pantalla secundaria de los Xiaomi 17 Pro y Pro Max cubrirá toda la isla de cámaras; de hecho, las lentes salen directamente de la pantalla, algo que nos recuerda al Xiaomi Mix Flip 2.

Xiaomi 17 Pro en una imagen filtrada El Androide Libre

En realidad, esta no es la primera vez que Xiaomi juega con la posibilidad de una segunda pantalla en su móvil puntero; recordemos que hace unos años el Xiaomi Mi 11 Ultra ya contaba con algo parecido.

Sin embargo, el salto de calidad y funcionalidad de esta segunda pantalla es más que obvio, así como la experiencia que la compañía ha ganado desarrollando el plegable Mix Flip 2.

Y es que la segunda pantalla será completamente funcional, capaz de mostrar tanto widgets como nuevas funciones que serán exclusivas de estos dispositivos.

Xiaomi 17 Pro en una imagen filtrada El Androide Libre

Un ejemplo básico de widget es el reloj, que permitirá ver la hora de un vistazo sin necesidad de usar la pantalla principal; en esta pantalla también se mostrarán notificaciones y otros widgets con información importante como el tiempo.

Pero en esta segunda pantalla también podremos usar funciones que hasta ahora eran únicas de los móviles plegables, como la posibilidad de hacernos selfies con la cámara principal para obtener fotos de mejor calidad.

Hablando de las cámaras que salen de la pantalla, las filtraciones apuntan a una cámara principal de 50 Mpx con apertura f/1.67 acompañada de un teleobjetivo de cinco aumentos también de 50 Mpx.

Curiosamente, existe un tercer sensor, un gran angular de 50 Mpx que no cabe en la isla de cámaras y ha sido instalado justo debajo, junto con el flash. Xiaomi y Leica continúan su colaboración, con esta última trabajando en las lentes y filtros.