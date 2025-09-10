Spotify Lossless es oficial: el sonido en alta definición llega después de casi cinco años, y lo mejor de todo, ¡gratis!

No me puedo creer que esté escribiendo estas palabras: la música en alta definición ha llegado a Spotify. El servicio que originalmente fue anunciado en febrero de 2021 como Spotify HiFi es real.

Y lo mejor de todo, es que Spotify por fin parece haber escuchado a los más fanáticos de la música y a los críticos que llevamos años esperando que el servicio de streaming de música se ponga a la altura de la competencia.

Y es que la compañía ha confirmado que el sonido en alta definición es gratis para todos los usuarios de Spotify Premium; por lo tanto, si ya pagamos una suscripción no tendremos que pagar otra, como se rumoreaba. Claro, que Premium subió de precio el mes pasado, así que no es que sea totalmente 'gratis'.

Para rizar el rizo, Spotify Lossless, que es como finalmente se llama esta modalidad, ofrece una calidad de sonido muy superior a la que se esperaba originalmente.

Las canciones en calidad 'sin pérdida' estarán disponibles con una calidad de hasta 24-bit/44.1 kHz en formato FLAC, en vez de usar un formato propietario.

Por contexto, eso es mejor calidad que la de los discos de música, que alcanzan 16-bit/44.1 kHz; por lo tanto, es un sonido más cercano al del estudio de grabación.

En la actualidad, Spotify usa OGG como formato para los archivos de música, con una tasa de bits de hasta 320 kbps; en otras palabras, como un MP3 en su máxima calidad posible, pero muy lejos de la calidad de un CD.

En otras palabras, estamos ante un salto tremendo de calidad; sin embargo, hay que aclarar algunos aspectos para no llevarnos una decepción.

Y es que 24-bit/44.1 kHz es la calidad máxima que permitirá Spotify, pero eso no significa necesariamente que todas las canciones vayan a estar disponibles con esa calidad de sonido.

Dependiendo de las circunstancias, como la política de la discográfica o la disponibilidad de los 'masters' originales, o incluso si existen grabaciones en esa calidad, es muy posible que nos encontremos con canciones con una calidad inferior, o incluso con la misma calidad de siempre.

Spotify ha confirmado que este lanzamiento del sonido sin pérdida cubre "casi todas las canciones" disponibles en la plataforma, que son más de 100 millones de pistas, aunque no ha podido concretar qué discográficas o artistas se quedan fuera.

Las canciones que estén disponibles con sonido sin pérdida mostrarán la palabra "Lossless", permitiendo su identificación fácilmente.

Además de en las apps móviles y de ordenador, Spotify Lossless está disponible a través de Spotify Connect para reproducirlo por altavoces inteligentes de marcas como Bose, Yamaha y Bluesound, aunque hay que activarlos por separado.

Activar el sonido en alta definición en Spotify es muy sencillo, ya que son los mismos pasos que ya teníamos que dar para mejorar la calidad del sonido hasta ahora.

Hay que recordar que primero de todo, debemos tener una cuenta de Spotify Premium, que en España parte de los 11,99 euros al mes, con opciones Duo y Familiar que salen más baratas si compartimos el acceso.

Una vez que tenemos cuenta Premium, debemos dar los siguientes pasos:

Tocamos el icono de perfil en la esquina superior izquierda.

Entramos en "Configuración y privacidad" y en "Calidad de medios"

Activamos la opción "audio sin pérdida" para WiFi, datos móviles y descargas.

Un detalle a tener en cuenta es que tenemos que activar esta opción en todos los dispositivos, ordenadores, smartphones y altavoces que tengamos, por separado, ya que no se sincroniza.

Otro aspecto muy importante es que no podemos disfrutar del audio sin pérdida en Spotify con unos auriculares o altavoces Bluetooth, simplemente porque no tienen un ancho de banda lo suficientemente grande como para transmitir todo el archivo.

Los archivos de música en alta definición ocupan mucho espacio de almacenamiento, y por eso, es recomendable usar unos auriculares o altavoces por cable o que usen una conexión con un mayor ancho de banda como WiFi.

De la misma manera, es recomendable tener cuidado con usar esta opción con datos móviles, ya que podemos gastar todos los datos que tengamos contratados fácilmente si escuchamos muchas canciones sin pérdida.

Sin embargo, estas preocupaciones tendrán que esperar en España. Spotify sin pérdida estará disponible en más de 50 mercados, incluyendo España, pero el lanzamiento será gradual hasta el próximo mes de octubre.

Inicialmente, la nueva opción está disponible en Australia, Austria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

Por lo tanto, tendremos que esperar posiblemente unas semanas más para disfrutar de esta opción en España; recibiremos una notificación al móvil cuando esté disponible en nuestra región.