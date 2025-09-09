Adiós a los comandos de voz de Google Home para controlar tu casa: ya puedes ver cámaras, apagar luces y más desde la web

Después de la renovación de la aplicación, Google está desplegando una actualización en Google Home que nos va a permitir controlar todos los dispositivos inteligentes desde el navegador web.

Lo que significa que no solamente podremos hacerlo con el smartphone, sino que tendremos la posibilidad de abrir Google Home desde Firefox y así apagar las luces cómodamente o hacer que nuestro robot limpiador se encargue de eliminar la suciedad de los suelos de la cocina.

Y si ya sabemos que Google Home va a recibir la plena integración de Gemini el 1 de octubre, la app web ya nos permite controlar los dispositivos inteligentes.

Queda bien claro que las semanas que vienen serán bien importantes para darle un gran cambio a la experiencia del control de nuestra casa, no solo por Gemini, sino por otros dispositivos inteligentes que se esperan de Google.

Ya en junio Google anunció que Home en la web permitiría que controláramos más dispositivos, aunque fue bastante escueta en las posibilidades que tendríamos.

Google Home en la web 9to5Google

Sí que mencionó que seríamos capaces de ajustar las luces, poner la temperatura, controlar los medios y más, aunque quedaron como un "dentro de poco" en el programa Google Home Public Preview en el que hemos podido participar y probar algunas cosas.

Lo mejor fue la imagen que compartió Google y en la que se podían ver incluso los stream de las cámaras que podemos tener en exteriores o interiores, al igual que el control de las luces y el termostato.

Ahora están disponibles a través del previo público desde la app en la web las nuevas pestañas de dispositivos, cámaras y automatizaciones.

La pestaña de dispositivos estará ordenada según la configuración de habitaciones que tengamos dispuestas en Google Home, tal como se puede ver en la captura que comparte 9to5Google.

Desde la web podemos entrar en cada una de las habitaciones para desactivar los dispositivos que tengamos vinculados en cada una de ellas, ya sean las bombillas o incluso el brillo de cada una.

Se pueden ver incluso dos botones para controlar la temperatura al aumentarla o disminuirla, y al igual que los dedicados a los cierres de seguridad, enchufes inteligentes y cámaras.

De lo que podemos olvidarnos es de los dispositivos dedicados para el control de medios, pantallas y tipo Chromecast que no pueden ser controlados desde Google Home en la web.