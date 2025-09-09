Un viaje, una reserva en Booking y una sospecha de estafa: así evitó mi novia que nos arruinaran las vacaciones

Una habitación de hotel con el logo de Booking El Androide Libre

La época estival en España no es sólo la más usada para hacer viajes, dado que la mayoría de personas tienen sus días de descanso en estos meses.

También es la época preferida por los estafadores y ladrones para, literalmente, hacer su agosto. Y por eso hay que estar más pendiente de lo normal.

Hace unas semanas, yo mismo sufrí un intento de estafa bancaria que, por suerte, no tuvo éxito, aunque por desgracia eso no asegura que no vayamos a caer más adelante.

En esta ocasión el intento de estafa lo ha sufrido mi pareja porque fue ella la que organizó el viaje de estas vacaciones, a la capital portuguesa, Lisboa.

Semanas antes del viaje había reservado y pagado las estancias en dos hoteles, uno en la propia capital y otro en un pueblo cercano. Pero unos días antes de partir algo sucedió.

Un agente de Booking

Mediante un mensaje por WhatsApp, le llegó un aviso de que su reserva estaba en pausa y que no se había podido completar debido a que faltaban unos datos de la tarjeta de crédito.

El mensaje provenía, supuestamente, de una agente oficial de la compañía Booking, que es con quien habíamos hecho la reserva.

Mensaje de WhatsApp El Androide Libre

Dejaba claro que no había que hacer de nuevo el pago, pero que había que revisar ciertos datos de la tarjeta para que se cobrara correctamente una única vez.

También dejaba claro que, de no hacer el proceso, la reserva se anularía. Y todo esto parecía relativamente normal, pero a mi novia le escamaba algo.

Dudando por sistema

Vivir con un analista de tecnología hace que tengas que escuchar muchas veces historias sobre nuevas estafas, intentos de robo de datos, suplantaciones de identidad, etc.

Y parece que algo se le ha pegado porque ella misma fue la que me dijo que no le cuadraba el mensaje. Había comprobado que la reserva era correcta en la plataforma de Booking, entrando desde la web principal.

Nunca hay que entrar desde enlaces que nos manden por mensajes sospechosos.

En efecto, la reserva estaba bien y, además, el pago se había cobrado en la cuenta bancaria semanas antes.

Además,la dirección web que se le envió desde WhatsApp era de un dominio que incluía la palabra Booking pero que se notaba que no era el oficial. Otro ejemplo clásico de qué hay que revisar.

Un prefijo que puede hacer dudar

Una de las cosas que me llamó la atención fue que el número de teléfono desde el que se le habló a mi pareja por WhatsApp empezaba por +91.

Una persona que no esté usando constantemente la tecnología o no haga llamadas internacionales puede confundir eso con el inicio de un número fijo de Madrid, pero no era el caso.

El +91 es el prefijo internacional de la India, un país desde el que se originan muchos de estos intentos de estafa. Siempre hay que revisar que el número supuestamente español empiece por +34.

La IA entra en acción

Otra de las cosas que nos chocaban era que la imagen de perfil de la supuesta agente de Booking era rara. Demasiado artificial.

La revisé y, en efecto, era una imagen creada con IA para intentar dar la apariencia de ser una imagen de una profesional de carne y hueso.

Por suerte, este tipo de imágenes todavía no son tan buenas como para no poder distinguirlas en algunos casos. Por desgracia, todo indica que esto cambiará en un futuro muy cercano.

Como teníamos algo de tiempo antes del viaje, le dije a mi pareja que le escribiera a Booking para confirmar que todo estaba en orden.

Comunicación por correo con Booking El Androide Libre

Lo hizo un día a última hora de la tarde y a lo largo del día siguiente la compañía le respondió indicándole que, en efecto, se trataba de un intento de estafa.

El problema fue un ataque que sufrió la empresa y que expuso los datos de sus clientes. Por eso los estafadores sabían tanto el teléfono de mi pareja como que había hecho una reserva.

Este tipo de intentos de estafa serán cada vez más comunes, por lo que hay que estar muy al tanto y ser precavidos para no dar más datos de los necesarios y detectar mensajes e interacciones sospechosas.

Qué hacer ante la duda

La contratación de viajes online cada vez es más común, por lo que los intentos de estafas también sigue en aumento.

Para minimizar las posibilidades de caer en una de ellas lo mejor es seguir una serie de pasos para comprobar que un intento de comunicación por parte de la agencia no es un intento de robo de información: