Los Samsung Galaxy van a cambiar para siempre: una gran novedad obliga a un rediseño

Puede que aún queden cuatro meses para la presentación de los Galaxy S26, pero ya tenemos una buena idea de cómo serán los nuevos smartphones de referencia de Samsung.

Y es que las filtraciones de los nuevos dispositivos se han acelerado de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo.

En menos de una semana se han filtrado las maquetas de los S26, además del diseño del nuevo Galaxy S26 Edge que sucederá al Galaxy S25+.

Y ahora le toca el turno al resto de la gama. En Smartprix han conseguido imágenes renderizadas de los próximos Galaxy S26, y lo que muestran coincide con otras filtraciones: vuelve una de las partes más controvertidas de los smartphones modernos.

Hablamos del módulo de cámaras, que vuelve a los smartphones Samsung punteros por primera vez desde los Galaxy S22.

Imagen renderizada de los Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26 Edge Smartprix El Androide Libre

Los Galaxy S23 estrenaron un diseño en el que las cámaras salen de manera individual del panel trasero del móvil; desde entonces, este diseño ha sido una seña de identidad de Samsung, inmediatamente reconocible.

Con los Galaxy S26, vuelve el módulo de cámaras; las lentes ahora están alojadas en una zona resaltada de forma ovalada en el Galaxy S26 Pro y el Galaxy S26 Ultra. Recordemos que el Galaxy S26 básico no existirá, siendo sustituido por el nuevo modelo Pro.

Este cambio tiene consecuencias importantes, la más notable en el grosor del dispositivo; aunque se espera que los Galaxy S26 sean más finos respecto a la generación actual, mantendrán un grosor notable en la zona de las cámaras.

Un detalle curioso es que no todos los componentes relacionados con la fotografía están agrupados en esta 'isla'. En el Galaxy S26 Pro, el flash permanece fuera, mientras que en el Galaxy S26 Ultra los sensores adicionales y el láser de enfoque automático van por libre.

Imagen renderizada del Samsung Galaxy S26 Ultra Smartprix El Androide Libre

El Galaxy S26 Edge, como ya se sabía, disfrutará de un diseño único debido a su grosor ultrafino, que obliga a Samsung a meter componentes internos en la nueva zona resaltada que ocupa una tercera parte del dispositivo.

Ahora bien, ¿por qué cambiar ahora un diseño tan icónico como el que tienen los móviles Samsung? Afortunadamente, hay una buena razón.

Y es que la segunda filtración del fin de semana revela una mejora importante en las cámaras de los Galaxy S26, que justifica que necesiten más espacio y de ahí el grosor añadido de la 'isla'.

En concreto, Roland Quandt, un habitual de las filtraciones, ha revelado que los Galaxy S26 Pro y Galaxy S26 Edge contarán con un gran angular de 50 Mpx con enfoque automático.

En otras palabras, tendrán el mismo gran angular del Galaxy S26 Ultra; no sólo eso, sino que además el Galaxy S26 Edge tendrá la misma cámara principal de 200 Mpx del modelo Ultra.

Por el momento, el resto de cámaras del Galaxy S26 Pro no se han filtrado, así que no está claro si también contará con esa cámara principal de 200 Mpx; pero la inclusión de un gran angular tan bueno puede justificar el cambio a "Pro" en el nuevo modelo básico.

En cuanto al Galaxy S26 Ultra, se espera que la cámara principal de 200 Mpx con estabilización óptica OIS esté acompañada del gran angular de 50 Mpx, un teleobjetivo de 12 Mpx con zoom óptico de tres aumentos, y un teleobjetivo de 50 Mpx con zoom de 5 aumentos, estas dos últimas también con OIS.