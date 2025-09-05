Más allá de las pantallas de los coches: Qualcomm y BMW hacen realidad el Autopilot de Tesla de manera segura

El BMW iX3 permite conducir sin manos en el volante con el sistema de Qualcomm BMW El Androide Libre

Los coches se están convirtiendo en smartphones, y no lo decimos únicamente por las enormes pantallas táctiles que tanto están dando que hablar en el sector.

Y es que ya hay coches que funcionan con un procesador no muy diferente del de nuestro móvil, incluso de las mismas marcas; y hoy, Qualcomm ha anunciado el siguiente paso, gracias a una alianza con BMW.

El próximo coche eléctrico de BMW, el iX3, será el primero en usar el nuevo Snapdragon Ride Pilot, un sistema de asistencia a la conducción que representa un nuevo salto en esta tecnología.

Para ello, el BMW iX3 usará un nuevo procesador Snapdragon Ride, además de software desarrollado de manera conjunta entre ambas compañías.

Hay que aclarar que no se trata de un sistema de conducción autónoma; la plataforma es capaz de escalar hasta el nivel 2+, muy lejos aún del nivel 5 que representa la conducción autónoma real y a la que aún le quedan muchos años de desarrollo.

Interior del BMW iX3 BMW El Androide Libre

Sin embargo, este nivel ya permite ofrecer funciones en las que el coche 'se conduce solo' y que permiten que el conductor quite las manos del volante; sin embargo, en todo momento debe prestar atención y tendrá la responsabilidad de lo que hace el coche.

En otras palabras, Snapdragon Ride Pilot es un sistema similar al infame Autopilot de Tesla; pero Qualcomm afirma que ha sido desarrollado manteniendo la prioridad en la seguridad, lejos de los polémicos pasos dados por la compañía de Elon Musk.

BMW iX3 BMW El Androide Libre

Para recalcar la diferencia con Tesla, Qualcomm presenta estos sistemas que permiten conducir sin poner las manos en el volante como una función de seguridad y no tanto de conveniencia.

Siguiendo esta política, este sistema ha sido validado en más de 60 países, y se planea la expansión a más de 100 a lo largo del 2026; los coches con Ride Pilot podrán usar estas funciones avanzadas de manera legal y segura.

Por eso, Snapdragon Ride Pilot estará disponible para todos los fabricantes del mercado, pese a este acuerdo inicial con BMW, además de a ciertos suministradores cercanos a Qualcomm.

Sin embargo, Ride Pilot es un sistema escalable, y eso significa que no todos los fabricantes que lo implementen tendrán que ofrecer todas las funciones; es posible incluirlo incluso con una única cámara en todo el coche.

El verdadero potencial, por supuesto, se activa conforme se añaden sensores y cámaras al coche, alcanzando hasta un sistema de 360 grados que usa cámaras para detectar objetos, reconocer el carril, interpretar señales, ayudar al aparcamiento e incluso monitorizar al conductor.

El rendimiento de este sistema es mejorado usando nuevos métodos para extraer información de las cámaras, lo que en conjunción con el radar está diseñado para reducir la latencia y mejorar el rendimiento en escenarios de seguridad activa.

Además, Snapdragon Ride Pilot es compatible con actualizaciones OTA, por lo que puede seguir siendo mejorado una vez que hemos comprado el coche.

El primer modelo basado en Snapdragon Ride Pilot es muy especial. El BMW iX3 es el primer modelo "Neue Klasse" (Nueva Clase en alemán), la nueva plataforma de vehículos eléctricos del fabricante bávaro.

Con Neue Klasse, BMW está mejor preparada para el futuro eléctrico, con mejores baterías, carga rápida, una mayor autonomía y la adopción de nuevas tecnologías como el mencionado Ride Pilot.

La importancia de Neue Klasse queda patente cuando nos damos cuenta de que BMW lanzará nada menos que 40 modelos nuevos basados en esta plataforma a lo largo de los dos próximos años.

La compañía espera, sobre todo, que la plataforma y estos nuevos modelos le ayuden a crecer en China, mientras cambia "de manera radical" la manera en la que diseña y fabrica coches.