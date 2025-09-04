Golpe a la mayor plataforma pirata para el streaming de deportes: NBA, fútbol, NFL...

La guerra contra los servicios ilegales de IPTV que piratean las retransmisiones deportivas está en auge no solo en España, sino en todo el mundo.

La organización antipiratería Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) y la policía egipcia han anunciado el cierre de Streameast y otras 80 páginas vinculadas tras un año de investigación.

Esta web, que tenía más de 136 millones de visitas mensuales, ofrecía emisiones ilegales de NFL, NBA, MLB y ligas europeas de fútbol, incluyendo la española.

Dos sospechosos fueron detenidos en la ciudad de Sheikh Zayed, donde se incautaron portátiles, móviles, e incluso diez tarjetas Visa con 123,000 dólares y criptomonedas por valor de 200,000 dólares.

La red desviaba los ingresos publicitarios a una empresa pantalla en Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de ACE, Charles Rivkin, subrayó que el cierre es positivo para las ligas y los aficionados, y advirtió que seguirán persiguiendo las grandes tramas de piratería deportiva.

La fecha de la operación no es casual, ya que llega en vísperas del arranque de la temporada de la NFL, momento de máxima audiencia potencial.

Impacto global

Pese a que Streameast concentraba público en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Filipinas y Alemania, su modelo combinaba publicidad dirigida y reventa de datos de usuarios.

Solo en España suponía un fraude audiovisual de unos 10.5 millones de euros en 2025, con pérdidas de hasta 700 millones para el fútbol nacional, según EUIPO.

Dispositivo IPTV El Androide Libre

De hecho, en nuestro país, las autoridades han intensificado la presión, al igual que sucede en otros países.

Sin embargo, ACE admite que aparecen réplicas casi inmediatas, lo que exige acciones coordinadas y rápidos bloqueos de DNS e IP.

Los derechos de retransmisión sostienen gran parte de los ingresos de las competiciones. La Premier League, LaLiga y la NBA presionan para acelerar las órdenes de bloqueo y endurecer penas.

DAZN, el servicio legal de streaming deportivo, celebró la operación en Egipto como “victoria crucial” para quienes invierten en el ecosistema deportivo.

Siguientes pasos

ACE prevé nuevas campañas contra infraestructuras de alojamiento y pasarelas de pago que facilitan la piratería.

El cierre de Streameast marca un hito, pero remarca la necesidad de legislación uniforme y tecnología de detección instantánea.

Mientras, los usuarios quedan avisados: las autoridades persiguen cada vez más no solo a los operadores, sino también a quienes consumen contenido ilegal, una línea que en España y Francia ya se está cruzando.