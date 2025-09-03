YouTube Premium Lite llega a España: así es la nueva manera más barata de ver vídeos sin anuncios y sin instalar nada

Los usuarios españoles por fin tienen otra alternativa para quitar anuncios en YouTube, y esta es oficial; en vez de depender únicamente de YouTube Premium, ahora YouTube Premium Lite también está disponible.

Premium Lite es la respuesta de YouTube a los usuarios que estaban interesados en la suscripción Premium, pero no al precio que tiene; se trata de una versión limitada pero más barata de Premium.

Después de ser lanzada en varios países, EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha podido comprobar que YouTube Premium Lite ya está disponible en España, con un precio de 7,99 euros al mes.

Es posible obtener un mes gratis de Premium Lite al contratar el servicio; sin embargo, esta oferta es exclusiva para nuevos usuarios que no hayan tenido Premium antes, ni hayan usado la prueba gratuita.

Es posible contratar YouTube Premium Lite simplemente buscando la opción en la página de Premium, o bien accediendo directamente a este enlace de Premium Lite.

Sin embargo, algunos usuarios se han encontrado con que no pueden contratar la nueva suscripción y están limitados a Premium.

YouTube Premium Lite en España El Androide Libre

En nuestras pruebas, hemos podido comprobar que la opción de contratar Premium Lite aparece sólo para algunos usuarios, mientras que otros sólo pueden ver la opción de contratar la versión normal de YouTube Premium.

Además, hemos comprobado que los usuarios que ya tienen YouTube Premium no se pueden cambiar a Premium Lite para pagar menos en su cuota mensual.

Si ya tenemos Premium, la opción de Premium Lite no aparece, y si intentamos acceder directamente a la contratación, aparece el mensaje "Aún no eres elegible para Premium Lite".

Por lo tanto, todo indica que estamos ante un lanzamiento progresivo de esta nueva opción, algo habitual en los lanzamientos de Google.

YouTube Premium Lite es una suscripción mensual que, por 7,99 euros al mes, elimina los anuncios de YouTube; aunque no es capaz de quitar el contenido patrocinado que los creadores hayan puesto en sus vídeos, sólo quita la publicidad de YouTube.

Sin embargo, la compañía advierte que hay situaciones en las que podríamos ver anuncios de YouTube; concretamente, pueden aparecer anuncios "en contenido musical, en Shorts y cuando hagas búsquedas o navegues".

Otro detalle importante es que esta suscripción no quita los anuncios de YouTube Music, el servicio de streaming de música alternativo a Spotify.

Es por eso que YouTube sólo publicita Premium Lite como que permite ver "la mayoría de los vídeos, sin anuncios", y no todos los vídeos; en muchos casos es por una cuestión de acuerdos con las discográficas.

Además, hay que tener en cuenta que Premium Lite no ofrece las ventajas adicionales de YouTube Premium; por ejemplo, no tendremos acceso a las descargas de vídeos ni a la reproducción en segundo plano.

En otras palabras, YouTube Premium Lite es una suscripción que sirve únicamente para aquellos usuarios que quieran ver vídeos de YouTube sin anuncios.

Si estamos interesados en acceder a funciones adicionales y en usar YouTube Music para escuchar música, es mucho más recomendable comprar YouTube Premium.

Sin embargo, YouTube Premium cuesta 13,99 euros al mes por la suscripción individual, o 25,99 euros al mes por la suscripción familiar, un precio muy elevado para mucha gente.