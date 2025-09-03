Este es el Samsung Galaxy S25 FE: el móvil más importante de Samsung se filtra 24 horas antes de su presentación

Mañana se celebra un nuevo evento de Samsung, el segundo este verano después del Galaxy Unpacked que tuvo como protagonistas a los nuevos plegables de Samsung; sin embargo, esta presentación puede ser incluso más importante.

Por eso, seguro que las constantes filtraciones que han revelado todas las sorpresas son una fuente de frustración para Samsung, cuyas medidas contra el espionaje no parecen haber dado resultados.

Pero gracias a eso, podemos ver antes de tiempo cómo serán los nuevos dispositivos de Samsung, gracias a la publicación de las imágenes oficiales de los productos que Samsung presentará dentro de 24 horas por parte de Evan Blass.

Empezando por la novedad más importante, aunque a simple vista parezca lo contrario, el Galaxy S25 FE; las imágenes confirman que el nuevo modelo seguirá las líneas de diseño de la pasada generación.

Por lo tanto, seguirá usando un diseño simplificado, sin conjunto de cámaras sino con cada lente saliendo de la trasera del dispositivo de manera individual.

Samsung Galaxy S25 FE en una imagen oficial filtrada Evan Blass El Androide Libre

También continúa el estilo limpio y moderno que tanto éxito ha tenido, con bordes planos, biseles muy finos y colores pálidos: Icyblue (azul claro) Jetblack (negro), Navy (azul oscuro) y White (blanco).

Será un móvil muy familiar para los lectores, pero al mismo tiempo ese es su punto fuerte, de cara a la revolución que Samsung prepara para la gama Galaxy S26 y que probablemente subirá el precio de entrada.

Además del smartphone FE, Samsung también prepara nuevas tablets para el próximo evento, las nuevas Galaxy Tab S11 que se convertirán en la principal alternativa con Android a las iPad de Apple.

Las imágenes oficiales filtradas por fin revelan el frontal de la Galaxy Tab S11 Ultra, mostrando el mayor cambio en esta generación: el 'notch' o muesca en la pantalla para alojar la cámara frontal.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Evan Blass El Androide Libre

Recordemos que el Galaxy S8 Ultra estrenó el 'notch' para alojar dos sensores para mejorar las videollamadas, al mismo tiempo que reducía el grosor de los biseles de la pantalla; una decisión polémica inicialmente pero que ha sido aceptada.

Todas las tablets Ultra de Samsung desde entonces han tenido esta muesca en la pantalla, pero el Galaxy S11 Ultra lo va a cambiar.

Samsung Galaxy Tab S11 en una imagen oficial filtrada Evan Blass El Androide Libre

En el nuevo modelo, parece que Samsung usará una única cámara para el frontal, lo que le ha permitido reducir enormemente el tamaño de la muestra y aumentar el espacio útil disponible en la pantalla.

Esta también es la primera vez que vemos la Galaxy S11 básica en todo su esplendor, con un diseño familiar con una única cámara trasera (el Ultra tiene dos).

Samsung tiene un evento de prensa programado para el próximo 4 de septiembre, donde se confirmarán estas imágenes como oficiales, además de compartir información sobre los dispositivos.

Como ocurre con el resto de la gama, se espera que la inteligencia artificial y la plataforma Galaxy AI tengan un gran peso, con acceso a funciones avanzadas en estos nuevos dispositivos.