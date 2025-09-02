Suiza lanza una alternativa a ChatGPT, Apertus: "La IA puede ser una infraestructura pública como las carreteras o el agua"

El mes pasado OpenAI lanzó dos modelos de IA open source que pueden ser instalados en un PC o móvil. Ahora es todo un país el que se mete de lleno en la carrera por la inteligencia artificial generativa, Suiza con Apertus.

Apertus, que significa abierto en latín, es un LLM (Large Language Model) open source que llega con la esperanza de ser una alternativa a los modelos ofrecidos por compañías como OpenAI y Google con sus ChatGPT y Gemini.

Ha sido desarrollado por varias instituciones públicas: la Escuela Politécnica Federal Suiza de Lausana (EPFL), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) y el Centro Nacional Suizo de Supercomputación (CSCS).

Joshua Tan, un defensor destacado en convertir la IA en una infraestructura pública, dice: "Actualmente, Apertus es el modelo de IA público líder: un modelo diseñado por instituciones públicas para el interés público. Es nuestra mejor prueba de que la IA puede ser una forma de infraestructura pública como las carreteras, el agua o la electricidad".

Las instituciones suizas diseñaron Apertus para ser completamente abierto y permite que los usuarios puedan revisar parte de sus procesos de entrenamiento.

Comparativa del rendimiento de Apertus frente a varios modelos de lenguaje grandes (LLMs) Apertus

Leandro von Werra, jefe de investigación en la comunidad Hugging Face, declaró a Swissinfo: "No es totalmente único, pero sigue siendo pionero dada su escala y la cantidad de cómputo utilizada para entrenar el modelo. Definitivamente es un nuevo hito en los modelos abiertos".

Se ha publicado la documentación completa y el código fuente de su proceso de entrenamiento al igual que los conjuntos de datos que se usaron. Se ha creado Apertus bajo las rigurosas leyes de protección de datos y derechos de autor de Suiza.

Lo que convierte al nuevo modelo de IA en la mejor elección para las empresas y compañías que quieran adherirse a las regulaciones europeas. La Asociación de Banqueros Suizos declaró previamente que un LLM diseñado en casa tendría "un gran potencial a largo plazo".

Se debe principalmente a que podrá cumplir de mejor forma con las estrictas leyes de protección de datos y secreto bancario de Suiza. Y en un momento en el que los bancos suizos ya están usando otros modelos de IA, así que queda por ver si darán el salto a Apertus.

Cómo usar Apertus

Apertus ya está disponible en dos tamaños de 8B y 70B de parámetros desde el repositorio Hugging Face y a través de Swisscom, una empresa suiza de tecnologías de la información y la comunicación.

Desde Hugging Face está disponible la guía de instalación, aunque con un poco de paciencia seguro que pronto podremos usarlo a través de la interfaz de la app Ollama.

Cualquier usuario puede utilizarlo, e incluso investigadores, aficionados e incluso compañías son bienvenidas a desarrollarlo y adaptarlo a sus necesidades. Se puede usar para crear chatbots, traductores e incluso herramientas educacionales o de entrenamiento.

Apertus, según Engadget, fue entrenado en 15 billones de tokens en más de 1.000 idiomas, con el 40 % de los datos en idiomas distintos al inglés, incluyendo el alemán suizo y el romanche.

El anuncio hecho por Suiza dice que el modelo solo fue entrenado en datos disponibles públicamente, y que sus rastreadores o crawlers respetaron los requerimientos de los sitios web que los bloquean para que no se entrenen con su contenido.

Es importante este dato porque hay compañías de IA que han sido acusadas de pasar por alto los bloqueos de las web y se han permitido el lujo de entrenar a sus modelos con sus datos.