Adiós a cambiar de móvil: Samsung lanza en España el Galaxy A17 5G con 6 años de actualizaciones Android

Atrás quedaron los días en los que cambiábamos de móvil cada año; la longevidad ya se ha convertido en un factor muy importante a la hora de comprar un nuevo dispositivo, y el soporte es clave, con algunos fabricantes como Google ofreciendo 7 años en sus modelos punteros.

Pero no hace falta gastar mucho para tener un móvil que dure, como ha demostrado hoy Samsung con el lanzamiento en España del nuevo Galaxy A17 5G, cuya característica especial es el soporte durante los próximos 6 años.

En efecto, eso significa que hasta el 2031 seguiremos recibiendo actualizaciones en este smartphone; y lo llamativo es que Samsung promete tanto actualizaciones de seguridad como nuevas versiones del sistema operativo.

Por lo tanto, en teoría este dispositivo recibirá todas las versiones del sistema operativo hasta Android 21, ya que viene de fábrica con One UI 7 basado en Android 15 y próximamente recibirá la actualización a One UI 8 con Android 16.

Solo eso ya debería ser un motivo de peso para considerar este smartphone, aunque como es lo habitual, el mero hecho de ser un Samsung ya supone un cierto nivel de calidad de construcción, materiales, y acceso a funciones exclusivas y avanzadas.

Samsung Galaxy A17 5G Samsung El Androide Libre

Para esta generación, Samsung ha renovado el diseño respecto al Galaxy A16 lanzado el año pasado, algo evidente con el nuevo conjunto de cámaras, que ahora permanecen unidas en vez de estar instaladas por separado como en el modelo anterior.

Samsung asegura que el nuevo diseño ofrece "más estilo con menos volumen", y esta apuesta se reafirma con el dato de que este Galaxy A17 es más fino, con un grosor de 7,5 m gracias a los avances de la marca en esta materia.

Se mantienen conceptos estrenados en pasadas generaciones, como la "Key Island", que implica que la zona de los botones está resaltada respecto al resto del borde para que sea más fácil tocar los botones a ciegas.

Por último en lo que respecta al diseño, destaca la protección contra salpicaduras IP54 y la protección contra arañazos de Corning Gorilla Glass Victus que debería darnos algo de tranquilidad de que este móvil va a durar años.

Estamos ante un Samsung, así que evidentemente la pantalla es un punto fuerte. En este caso, se usa un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas que debería ofrecer una imagen vívida respecto a sus competidores.

Samsung Galaxy A17 5G Samsung El Androide Libre

Sin embargo, este panel alcanza una frecuencia de actualización de 90 Hz, que no está mal pero no alcanza los 120 Hz de alternativas similares. De la misma manera, este móvil aún tiene un 'notch' o muesca para la cámara frontal con forma de gota en vez de un agujero en la pantalla.

Hablando de las cámaras, la principal cuenta con un sensor de 50 Mpx, y viene acompañada de un gran angular de 5 Mpx y un macro de 2 Mpx, mientras que la cámara frontal alcanza los 13 Mpx. Samsung promete una buena experiencia fotográfica, con vídeos y fotos más claros incluso de noche y con estabilización óptica (OIS).

Cámaras del Samsung Galaxy A17 5G Samsung El Androide Libre

Según Samsung, el procesador del Galaxy A17 es un modelo con ocho núcleos a 2,4 Ghz y 2 Ghz, por lo que todo indica que se trata del Exynos 1330; hay versiones con 4 GB o con 8 GB de memoria RAM.

Aunque el Galaxy A17 5G no forma parte de la plataforma Galaxy AI y no tiene acceso a sus funciones avanzadas, al menos es compatible con Gemini Live para usar la cámara del móvil para obtener información en tiempo real, así como con "Rodear para buscar".

El Samsung Galaxy A17 5G ya está disponible en España, aunque por el momento, únicamente en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 309 euros, que, sinceramente, es la más recomendable si queremos que el móvil dure.

En otros países europeos, el Galaxy A17 5G también está disponible en una versión con 4GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 229 euros, que no se ha confirmado aún que vaya a ser lanzada en España.