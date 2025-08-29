Elon Musk se prepara para la llegada de Xiaomi a España: su nuevo Tesla Model Y Performance es una bestia

El impacto que el nuevo Xiaomi YU7 ha tenido en la industria ya es más que obvio, y una de las marcas que más está sufriendo es la que estaba ya establecida: Tesla, el principal objetivo de la compañía de Lei Jun.

En China, las ventas del Model Y han caído en cuanto el YU7 ha empezado a llegar a los primeros compradores; y Xiaomi amenaza con expandirse al mercado europeo muy pronto, y ya está poniendo las bases necesarias para ello.

En ese contexto tal vez hay que comprender la presentación del nuevo Tesla Model Y Performance, un modelo que por el momento, será exclusivo para Europa, donde las ventas de Tesla se han visto más afectadas por los tejemanejes políticos de Elon Musk.

Da la sensación de que, con esta nueva versión del Model Y, Tesla pretende demostrar que puede destacar sin estar a la sombra de su polémico líder, y que está a la altura de cualquier cosa que los fabricantes chinos se puedan sacar de la manga.

Y es que el Model Y Performance es toda una obra de ingeniería, básicamente un supercoche en forma de SUV familiar que es capaz tanto de cifras increíbles como de llevar a toda la familia de manera cómoda y lujosa.

La nueva versión Performance del Model Y está basada en la misma configuración de doble motor Performance 4DU del Tesla Model 3 Performance lanzado el año pasado, aunque adaptada a este vehículo.

El resultado es que es capaz de alcanzar 460 caballos, que no es la mayor cifra que hemos visto en un Tesla pero que es más que suficiente en un vehículo de este tipo, ya que le permite alcanzar los 100 km/h en apenas 3,5 segundos.

Tesla Model Y Performance Tesla El Androide Libre

Es un enorme salto respecto a la versión más potente del Model Y hasta ahora, la de Gran Autonomía con tracción integral, que es capaz de hacer el 0-100 km/h en 4,8 segundos. Si a eso le sumamos una velocidad máxima de 250 km/h, tenemos un paquete deportivo sorprendente.

Por supuesto, hay que hacer un gran sacrificio en la autonomía para obtener este rendimiento; el Tesla Model Y Performance ha obtenido 580 kilómetros en ciclo WLTP, muy por debajo de los 622 km de la versión Gran Autonomía con tracción trasera.

Pero es evidente que esta versión no está dirigida a quienes buscan hacer largos viajes; se espera que sea el modelo más 'premium' de la gama además del más rápido, con modificaciones y detalles exclusivos.

Interior del Tesla Model Y Performance con la nueva pantalla de 16 pulgadas Tesla El Androide Libre

Por ejemplo, el Performance es el único modelo con las nuevas llantas Arachnid 2.0 de 21 pulgadas, además de nuevos parachoques delanteros y traseros con un diseño más agresivo, y un nuevo 'spoiler' trasero de fibra de carbono.

En el interior, contaremos con decoración de fibra de carbono en el interior con asientos deportivos reclinables con extensión en la zona de los muslos para un mayor agarre.

Otro detalle que lo diferenciará del resto de la gama Model Y se encuentra en la nueva pantalla de "ultraalta definición" con un tamaño de 16 pulgadas, la mayor de la gama; aunque como es lo habitual en la marca, no tendremos acceso a Android Auto ni a Apple CarPlay.

El nuevo Tesla Model Y Performance estará disponible en España a partir del próximo mes de septiembre, con un precio de partida de 62.970 euros.