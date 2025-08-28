El Samsung Galaxy Event es oficial: los móviles y las tablets que más esperamos por fin van a ser presentados

Esta semana ya apuntábamos a que el lanzamiento del Galaxy S25 FE no iba a tardar mucho, y esta misma mañana Samsung nos ha dado la razón con el anuncio del próximo Galaxy Event.

El próximo evento de Galaxy se celebrará el próximo 4 de septiembre, y por lo tanto coincidirá con la presencia de Samsung en el IFA 2025 como era de esperar; pero la compañía contará con su propia presentación aparte.

El lema del evento es "Introduciendo la Experiencia Galaxy AI a nuestras últimas innovaciones", dejando clara la importancia que la plataforma de IA ha ganado en la estrategia de Samsung contra sus rivales.

Galaxy AI se ha convertido en un gran motivo para comprarse un móvil Galaxy, especialmente uno de la gama Galaxy S. Sin embargo, no todo el mundo se puede permitir un modelo 'premium', especialmente en la próxima generación.

Se rumorea que los Galaxy S26 serán más caros que nunca, por la eliminación de los modelos básicos. El Galaxy S26 y el Galaxy S26+ serían sustituidos por el Galaxy S26 Pro y el Galaxy S26 Edge y traerían un PVP más elevado.

En consecuencia, el lanzamiento del Galaxy S25 FE puede ser el más importante del año para millones de usuarios que quieren dar el salto a la plataforma Galaxy AI, pero sin tener que pagar tanto por uno de los futuros modelos.

Se espera que el Galaxy S25 FE permita el acceso a todas las funciones de Galaxy AI, incluyendo las novedades que serán presentadas durante este evento y que son muy esperadas.

Samsung fue pionero en la adopción de la IA en sus smartphones con los Galaxy S24, que fueron los primeros móviles en tener Gemini como asistente por defecto y muchas funciones que ahora son comunes como 'Rodear para buscar'.

Además del Galaxy S25 FE, se espera que Samsung presente su nueva generación de tablets premium, las Galaxy S11 que ofrecerán la mejor experiencia que hoy en día es posible en una tablet Android.

La nueva gama estaría compuesta por una Galaxy S11 básica, acompañada de una Galaxy S11 Ultra. Entre las novedades se encontraría una muesca o 'notch' mucho más pequeña y que afectaría menos al visionado de películas y juegos en la pantalla.

Por el momento, no parece que Samsung vaya a aprovechar el evento para presentar otros dispositivos, como aquellos que no han recibido aún una nueva generación como el Galaxy Ring; en ese caso, probablemente tendremos que esperar.