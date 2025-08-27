Claude pone en jaque a ChatGPT al lanzar un agente IA para Chrome: "Navega y rellena formularios en tu nombre"

Mientras OpenAI sigue lidiando con todos los problemas que ha generado el lanzamiento de GPT-5, Anthropic, que está lanzando interesantes funciones a su IA, acaba de desplegar un previo de su agente de IA basado en navegador e impulsado por sus modelos Claude AI.

Para entender mejor qué significa este lanzamiento, al añadir una extensión a Chrome los usuarios pueden chatear con Claude en una ventana lateral que mantiene el contexto de todo lo que aparece en su navegador como sería la página que están visitando.

De algún modo es similar a la experiencia de compartir la pantalla del móvil de Gemini Live y que nos permite hacer consultas sobre lo que estemos viendo, como de la estancia que queremos reservar para los próximos días de vacaciones.

Pero la gran diferencia en el agente IA de Claude en Chrome yace en que los usuarios pueden dar el permiso al agente de IA para que tome acciones en el navegador y complete tareas en su nombre.

Y siguiendo el ejemplo de la página de un apartamento que queremos reservar en algunas de las webs más conocidas, el agente se encargaría de rellenar todos los datos para que nosotros simplemente aceptáramos el pago.

Buscando un apartamento con un filtro determinado en la consulta de Claude en Chrome Anthropic

O que le pidamos a Claude que revise los mensajes que hemos enviado en el último mes y que identifique aquellos que no han recibido respuesta, pero que deberían haberla recibido.

Es un asistente muy capaz que, sabiéndolo usar, puede resolver tareas que nos lleven un buen rato para que nosotros nos centremos en otros aspectos de nuestra productividad diaria.

Revisando los últimos correo del mes para el usuario con el agente IA de Claude Anthropic

La disponibilidad del agente de IA de Claude se centra, de momento, en un grupo de 1.000 suscriptores en el plan Max de Anthropic (que tiene un coste desde los 90 euros). Hay una lista de espera disponible para los usuarios interesados en la prueba del agente de IA para Chrome.

El lanzamiento del agente de IA de Claude para Chrome tiene que ver con la lucha encarnizada que están teniendo los laboratorios de IA que buscan integraciones más completas en el navegador para ofrecer conexiones más interesantes y fluidas entre los sistemas de IA y sus usuarios.

Ahí está el propio navegador de Perplexity con Comet, o que OpenAI esté cerca del lanzamiento de su propio navegador potenciado por IA, y que, según TechCrunch, tiene funciones similares a las de Comet.

Y es tal el interés, que la misma Perplexity lanzó una oferta de 34.500 millones de dólares por Chrome a Google debido a que el juez federal en el caso de antimonopolio podría obligar a que el gigante tecnológico vendiera su navegador.

El gran problema al que se enfrentan los agentes IA en los navegadores es en los posibles riesgos relacionados con la seguridad, ya que son vulnerables a posibles ataques cuando un código oculto en una web pueda engañar al agente para que ejecute instrucciones maliciosas al procesar la página, según relata el equipo de seguridad de Brave.

Anthropic ha limitado la capacidad del agente de IA de Claude de acceder a ciertos sitios web como aquellos dedicados a los servicios financieros, contenido de adultos y pirata. El agente solicitará siempre el permiso antes de tomar acciones de alto riesgo como publicar contenido, compras o compartir datos personales.