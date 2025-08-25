Windows 10 no ha muerto: Microsoft revela cómo puedes decir adiós a Windows 11 y seguir usando tu PC, por ahora

El fin de uno de los sistemas operativos más usados se acerca. El soporte de Windows 10 terminará el próximo 14 de octubre de 2025, dejando abandonados a potencialmente millones de usuarios en España y todo el mundo.

Afortunadamente, hace unas semanas Microsoft lanzó un salvavidas a estos usuarios, con el anuncio del soporte extendido de Windows 10; un programa temporal que podía añadir hasta un año más de actualizaciones para nuestro ordenador.

Ahora, Microsoft ha confirmado que algunos usuarios ya están viendo el botón que permitirá apuntarse al ESU (Extender Security Updates), el programa de extensión de actualizaciones de seguridad para nuestro sistema operativo.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios aún no puede usar este botón, ya que el lanzamiento se está realizando de manera progresiva y poco a poco, como es lo habitual en este tipo de actualizaciones.

Sin embargo, Microsoft ha confirmado a Windows Latest que todos los usuarios verán este botón antes de que se termine el soporte de Windows 10 el próximo mes de octubre, para dar la oportunidad de sumarse al ESU.

El botón aparece en la sección de Windows Update en la Configuración de Windows 10, en la parte derecha de la ventana; aquí veremos un mensaje que nos indica que el soporte de Windows 10 terminará en octubre de 2025.

La nueva opción para apuntarse a las actualizaciones extendidas de Windows 10

A continuación, se mostrará el mensaje "Inscríbase ahora a las actualizaciones de seguridad extendidas para mantener su dispositivo seguro", y más abajo, el botón "Enroll now" ("Inscríbase ahora"). No se ha anunciado cómo aparecerá en español, pero debería ser similar.

Al pulsar en este botón, se abrirá una nueva ventana con el asistente para apuntarse al programa ESU, que lo primero que hará será comprobar si nuestro ordenador es elegible o si tenemos que dar algún paso en concreto.

Los consumidores tienen tres opciones para apuntarse a ESU y seguir recibiendo actualizaciones de Windows 10 en su ordenador durante el próximo año; el asistente nos mostrará estas opciones si no las hemos cumplido aún.

Asistente para apuntarse al programa de actualizaciones extendidas de Windows 10

Para empezar, tenemos la opción de hacer una copia de seguridad en OneDrive; en este caso, se abrirá la configuración del servicio en la nube de Microsoft si no lo tenemos configurado aún.

Si aceptamos esta opción, la información de nuestra cuenta, incluyendo las apps, credenciales como contraseñas o la configuración del equipo, se guardará en la nube de OneDrive, asociado a la cuenta que tengamos en Windows 10.

Microsoft prefiere que usemos esta opción, y es la que viene por defecto, para fomentar el cambio a un nuevo ordenador con Windows 11; cuando lo compremos, la primera vez que iniciemos sesión podremos importar nuestra configuración.

La segunda opción es usar nuestros puntos de Microsoft Rewards, un programa de recompensas que permite ganar puntos por usar los servicios de Microsoft; por ejemplo, por realizar búsquedas en Bing, usar el navegador Edge, y más.

Apuntarse al programa ESU cuesta 1.000 puntos de Microsoft Rewards; por lo tanto, si hemos acumulado, no tendremos que configurar OneDrive para subir nuestra configuración a la nube.

Por último, la tercera opción es la más directa, pero también la menos recomendable: podemos pagar 30 dólares para extender el soporte de Windows 10. El precio en euros no ha sido confirmado, y también depende de los impuestos locales.

Decimos que esta opción no es recomendable porque es mucho más cara que las otras dos, aunque puede ser considerada si no tenemos una cuenta de Microsoft y no queremos crear una, ya que no nos la pedirá durante el proceso de compra.

Sin embargo, eso también significa que, si pagamos por recibir actualizaciones, el pago estará asociado a nuestro ordenador y no a nuestra cuenta de Microsoft, por lo que sólo permite recibir actualizaciones en ese equipo y no en todos los que tengamos. Tendremos que pagar en cada uno de los ordenadores Windows 10 que tengamos.

Por lo tanto, para la mayoría de los usuarios la mejor opción será hacer una copia de seguridad en OneDrive, algo que probablemente la mayoría de la gente ya tiene sin saberlo.