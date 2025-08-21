Adiós a pagar por YouTube: una de las mejores cosas de Premium se va a hacer gratis, pero con serias limitaciones

Hay muchos motivos para comprar una suscripción de YouTube Premium; aunque la mayoría de los usuarios la utilice para quitar los anuncios de YouTube, en realidad también ofrece acceso a funciones exclusivas muy útiles.

Una de las funciones más deseadas es la descarga de vídeos de YouTube, para poder verlos sin conexión a Internet en cualquier momento; es una opción que aparece únicamente si tenemos YouTube Premium, o al menos, esa era la idea.

Y es que en los últimos días varios usuarios se han dado cuenta de que pueden acceder a las descargas de vídeos de YouTube aunque no tengan una cuenta Premium; es algo extraño, porque Google no ha realizado ningún anuncio, pero parece real.

Todo indica que se trata de un experimento, o bien de una prueba limitada, que son habituales en YouTube cuando la compañía quiere comprobar los efectos de un cambio en su plataforma sin necesidad de ampliarlos a todos los usuarios.

En muchos casos, estos experimentos luego se expanden a toda la base de usuarios, a veces con modificaciones; por lo tanto, hay buenos motivos para pensar que la descarga de vídeos se va a expandir a todo el mundo sin tener que pagar.

Descarga de vídeos en una cuenta gratuita de YouTube Dude_Who_Does_Things | Reddit El Andoride Libre

Sin embargo, hay letra pequeña que tener en cuenta. Los usuarios con cuentas gratis que se han encontrado con la opción de descarga no tienen acceso a todas las opciones, y están limitados a la calidad de vídeo que pueden descargar.

En concreto, los usuarios de cuentas gratuitas sólo pueden descargar vídeos a resolución 360p (Media) como máximo, con la opción de 144p (Baja) también disponible. En otras palabras, sólo se pueden descargar vídeos con una baja calidad de vídeo.

Las opciones para descargar vídeo a calidad 720p (Alta) y 1080p (Full HD) también aparecen en la interfaz, pero sólo se pueden usar si tenemos una cuenta de YouTube Premium; si no la tenemos, se mostrará un mensaje que nos recomendará comprarlo.

El mensaje recuerda que, además de las descargas en alta calidad, los usuarios Premium obtienen una experiencia sin anuncios y con otras funciones exclusivas, como la reproducción en segundo plano.

Otro detalle importante es que los usuarios de cuentas gratuitas no pueden descargar todos los vídeos que quieran, aunque no está claro cuántos vídeos pueden descargar; en el caso de cuentas Premium, las descargas son ilimitadas.

Por último, la función de descargas gratis no está disponible en vídeos musicales, que están disponibles únicamente para usuarios de pago por los acuerdos que YouTube tiene con las discográficas.

En otras palabras, YouTube pretende usar una de las mejores funciones de su suscripción Premium para atraer clientes; seguro que mucha gente se interesa por pagar la cuota mensual si descubren que pueden descargar vídeos a alta calidad.

Para los usuarios que no quieren, o no pueden, pagar, también es una buena noticia, porque ahora pueden descargar vídeos y verlos en momentos en los que no tengan conexión a Internet, aunque sea a baja calidad. Menos es nada, literalmente.