El Samsung Galaxy S26 Ultra estrenará una nueva tecnología en su pantalla que impide que sea espiada por cotillas

Se esperan novedades en los Galaxy S26 para convertirlos en mejores móviles, pero ahora sabemos que Samsung tiene pensado estrenar una novedad en la pantalla bien importante para la privacidad.

Lo que puede parecer como algo de ciencia ficción se debe a una nueva tecnología llamada Flex Magic Pixel que se situará en la próxima pantalla del Galaxy S26 Ultra.

El medio coreano Dealsite reporta que el Galaxy S26 Ultra adoptará la tecnología Flex Magic Pixel de Samsung Display. Ya fue anunciada anteriormente y utiliza la IA para ajustar los píxeles de la pantalla para controlar los ángulos de visión.

Una fuente dijo al medio: "Flex Magic Pixel será aplicado al modelo Ultra de la serie Galaxy S26. Samsung Display ha estado desarrollando esta tecnología desde hace algún tiempo, pero es la primera vez que va a entrar en producción a gran escala".

Hay otra declaración bien importante que muestra que se desplegará en otros móviles: "Es muy probable que Flex Magic Pixel se aplique también a los próximos Z Fold y Z Flip".

La pantalla Flex Magic Pixel de Samsung Display DealSite

En su momento Samsung Display explicó que la tecnología se encarga de ajustar el ángulo de visión para que la pantalla no sea fácilmente visible para la persona que se encuentra justamente al lado.

Se sincroniza con la tecnología de inteligencia artificial para ajustar el nivel de seguridad dependiendo de la app que se esté usando, por lo que se aumenta considerablemente el nivel de privacidad del usuario cuando está usando su móvil, en este caso sería el Galaxy S26 Ultra.

Lo que hace realmente es que la pantalla puede cambiar dinámicamente a un ángulo de visión más estrecho cuando se use una app con información sensible como sería una bancaria. De hecho sería su uso principal cuando el móvil detecte que estamos en un espacio público y hemos abierto una app de nuestro banco.

No solo del banco, sino cualquier otra información sensible o mismamente cuando se usa una app de chat en la que estamos teniendo una conversación privada y no queremos que nadie esté echando un vistazo a la pantalla.

El medio coreano, según Android Authority, añade que Flex Magic Pixel se aplicará en el Galaxy S26 Ultra junto con la tecnología Color filter on Encapsulation (CoE). Esta tecnología, que ya la usa Samsung en los plegables, sustituye la capa polarizadora de la pantalla por un filtro de color.

El resultado es una pantalla más delgada, más brillante y más eficiente. Otro detalle importante es que la tecnología CoE es clave para Flex Magic Pixel, ya que puede reducir la cantidad de luz que se pierde cuando esta función de privacidad esté activada.