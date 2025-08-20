El coche de Xiaomi llegará a España: el presidente de la compañía hace oficial el lanzamiento europeo

Había muchos temores de que el gran éxito del Xiaomi YU7, que se ha traducido en una enorme lista de espera de más de un año, fuese a retrasar los planes de expansión mundial de la compañía, pero parece que no será así.

Y es que Lu Weibing, presidente de Xiaomi, ha usado la presentación de los resultados financieros del último trimestre celebrada ayer para confirmar de manera oficial el desembarco de la compañía en el mercado europeo.

Xiaomi lanzará sus primeros coches eléctricos en Europa a lo largo de 2027, aunque por el momento, aún quedan muchos detalles por concretar; como por ejemplo, cómo afectarán estos planes a la producción de la compañía.

Desde el lanzamiento del primer modelo de la compañía, el Xiaomi SU7, Lei Jun, CEO de Xiaomi, aseguró que el mercado chino era la máxima prioridad para la compañía, y que cualquier expansión iba a venir supeditada a cubrir la demanda local.

A finales del 2024, los directivos de Xiaomi empezaron a dejar caer que esta expansión iba a ocurrir antes de lo previsto, después del efecto positivo de la ampliación de las plantas de producción en China.

Esto culminó en el pasado MWC de Barcelona, donde medios como EL ESPAÑOL - El Androide Libre pudieron ver en persona el nuevo Xiaomi SU7 Ultra, y donde Lu Weibing confirmó los planes para expandirse al mercado europeo en los próximos años.

Sin embargo, parecía que en Xiaomi habían celebrado antes de tiempo, porque el lanzamiento del nuevo Xiaomi YU7 ha puesto en evidencia la falta de preparación de la compañía para cumplir la enorme demanda local que tienen sus vehículos.

Con cientos de miles de unidades del YU7 reservadas sólo durante el primer día, pronto el desastre fue evidente, y los últimos datos apuntan a que los clientes pueden tener que esperar entre 41 y 58 semanas, dependiendo del modelo y equipación.

La situación es tan crítica que Lei Jun ha llegado a recomendar a sus clientes que se compren otro coche de una marca rival, como el nuevo Tesla Model Y, si necesitan un coche con prisa y no pueden esperar más de un año para recibirlo.

En ese contexto, no sería de extrañar que los planes de expansión se hubiesen relegado a un segundo plano; por eso, las palabras de Lu Weibing a inversores y directivos son muy sorprendentes, pese a que en el último trimestre, Xiaomi haya conseguido entregar más de 81.300 vehículos, su nuevo récord.

Lejos de retrasar sus planes de expansión, Xiaomi parece dispuesta a seguir adelante; y para ello, debe tener la confianza de que puede solucionar los problemas de demanda local en los próximos meses, o si no, este anuncio no tiene sentido.

En realidad, no se trata de una admisión sorprendente. El propio Lu Weibing ya habló del 2027 como la fecha más probable de la llegada de la marca a Europa, y fue el encargado de estrenar el primer Xiaomi SU7 Ultra matriculado en Alemania.

A eso hay que sumar que, en los últimos meses, la compañía ha dado pasos para abrir una sede en Europa, con su propio centro de I+D para modificar los vehículos para que cumplan las reglamentaciones europeas, incluyendo la contratación de directivos de BMW.

En definitiva, este anuncio de ayer demuestra que Xiaomi no ha perdido la confianza en sus planes de expansión en el mercado de los coches, tanto a nivel local como mundial.