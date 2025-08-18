La IA cambia Google Translate para siempre con el nuevo modo avanzado: Gemini se encargará de las traducciones

Google Translate está incluyendo novedades importantes como las explicaciones a las traducciones para ir aprendiendo según usamos la app. Ahora prepara otra actualización con un selector de modelos en el que aparece Gemini como el protagonista.

Las traducciones son una de las vertientes más interesantes de los LLM (modelos de lenguaje grandes) al realizarlas de forma eficaz y bien rápida.

Y si Google ha estado incluyendo la IA en la app Traductor de Google a través del nuevo modo de conversación o el de aprendizaje, ahora incluye una nueva experiencia con el selector de modelo de IA para traducciones.

Pero hay más, ya que se está rediseñando parte de la interfaz con un nuevo botón para la inminente funcionalidad de práctica y la reducción del tamaño del botón de entrada de voz que lo moverá a la derecha en vez de estar ocupando la parte central de la pantalla.

Pero antes de entrar en dar más detalles sobre los cambios de la interfaz, lo que más nos interesa: el selector de modelo de traducciones que se ha descubierto en la versión 9.15.114 de Google Translate por Android Authority.

El selector de modelo de IA para traducciones de Google Translate Android Authority

En la nueva interfaz aparece el nuevo selector de modelo justo bajo el título de Google Translate en la parte superior de la app. Estará disponible desde la página de resultados de Translate.

Y tiene dos opciones. Una es la rápida que optimiza la eficiencia y la velocidad de las traducciones, y la segunda, el modo avanzado, que se centra en realizar traducciones perfectas.

La nueva interfaz más intuitiva de Traductor de Google Android Authority

Aquí hay un dato importante, ya que el modelo avanzado utiliza Gemini para dar mejores resultados de traducción. En la prueba llevada a cabo por Android Authority solo se daba soporte a un par de idiomas entre los que se encuentran el inglés, francés y español:

Inglés > Español. Español > Inglés.

Inglés > Francés. Francés > Inglés.

Estas son las traducciones que, de momento, también se permitirían con la función de aprendizaje de la app de Google. Y como estamos frente a bastantes novedades, hay que esperar a que Google se encargue de anunciarlas y dar todos los detalles de su disponibilidad.

Hay más detalles sobre la interfaz, y próximamente se desplegará un nuevo paquete de iconos para la función de pegar, escritura y entrada de voz / micrófono. La idea es que sea más fácil alcanzar estos botones cuando llevemos el móvil con una sola mano.

Las capturas de pantalla que adjuntamos muestran la perfecta organización de los botones y el nuevo diseño para que podamos controlar todo con una mano y así pasemos rápidamente a una de las funciones más importantes de Google Translate en España.