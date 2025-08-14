BYD sigue los pasos de Xiaomi con sus SU7 y YU7 y anuncia su primera tablet que se integrará en su próximo SUV híbrido

Cada vez se ven más coches eléctricos de BYD por las carreteras españolas y después de lanzar su propia plataforma tipo Android Auto para sus vehículos, ahora va a por todas con el lanzamiento de su primera tablet.

El gigante asiático de los vehículos eléctricos ha utilizado su cuenta en Weibo (la red social china) para desvelar su tablet que se integrará en su próximo SUV, el Tai 7 bajo la submarca Fang Cheng Bao.

La propuesta de BYD es muy interesante, ya que la tablet (basada en Android) se integra directamente en el vehículo para otorgarle una flexibilidad increíble, ya que el fabricante menciona que permite colaboración multipantalla y ofrece distintos modos múltiples.

BYD tampoco ha dado detalles técnicos sobre la pantalla o alguna especificación para hacernos una mejor idea de sus capacidades, pero el hecho de que se integre perfectamente en su nuevo SUV, indica las capacidades que puede dar.

En la imagen usada para el anuncio se puede leer "Divertida, fácil de usar y una gran compañera" con conectividad automóvil-máquina. La propuesta es que sea una tablet dirigida a una gama de escenarios en los que el coche sea el eje central.

El anuncio de BYD

El SUV Fang Cheng Bao Tai 7 se pondrá a la venta en el cuarto trimestre del año y justamente ayer comenzó con la fabricación del SUV híbrido con una primera unidad ya lista después de salir del lineal de ensamblaje.

BYD, según ArenaEV, no es el primer fabricante de coches chino que se ha adentrado en el mercado de dispositivos electrónicos más pequeños. A Xiaomi ya la conocemos con sus tablets integradas en el sedán SU7 e incluso en el nuevo YU7.

Y Huawei ha estado implementando su tecnología móvil en los modelos Aito e incluso Nio lanzó dos smartphones. El binomio tablet y coche funciona muy bien y las apuestas de los fabricantes chinos, y ahora que BYD ha presentado su primera tablet para alcanzar un mercado bien distinto, muestra hacia dónde nos dirigimos con estos vehículos eléctricos.

BYD se materializa como uno de los mayores fabricantes por contrato de productos electrónicos de consumo más grandes de China con clientes como Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo y HONOR.

Un momento en el que los fabricantes chinos de vehículos como BYD, y entre los que se encuentra Xiaomi como una de las más llamativas, está ejerciendo una presión enorme sobre el bolsillo de los usuarios europeos que buscan un vehículo eléctrico que no suponga un gasto mayor como sucede con las propuestas de las marcas europeas tipo Volkswagen, Renault y otras.