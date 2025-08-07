NotebookLM, la app de IA de Google más temida por ChatGPT, se actualiza y se pasa al vídeo para hacer resúmenes
La app de IA de Google ya hace resúmenes en vídeo de PDF, sitios web, vídeos de YouTube, archivos de audio o Documentos o Presentaciones de Google.
Después de sorprendernos con una serie de cuadernos de notas IA para estar a la última de los temas más en tendencia, Google ya está desplegando una actualización en España que mejora una de sus apps de IA más apasionantes, NotebookLM.
NotebookLM está añadiendo "Video Overviews" para complementar una de sus funciones más increíbles, los podcast de audio. Es otro tipo de contenido al que dar forma desde las fuentes que se incluyen en los cuadernos de notas de esta app de IA.
El primer formato de vídeo que usa NotebookLM crea presentaciones visuales narradas para ayudar a ilustrar los puntos más importantes de cualquier fuente de contenido al renderizar imágenes, diagramas, citas y cifras de los documentos del usuario.
Una forma excepcional de explicar datos, mostrar flujos de trabajo o conceptos más tangibles en un vídeo que también puede mostrar los temas en los que estamos estudiando, indicar objetivos de ventas o, mismamente, describir la audiencia objetivo de un producto o estudio.
Con un ejemplo se puede entender mejor la nueva capacidad de NotebookLM: "No sé nada sobre este tema, ¿me puedes ayudar a entender estos diagramas?", o "Ya soy un experto en X y mi equipo ya trabaja en Y, enfócate en Z".
El resumen de vídeo, según 9to5Google, usa las fuentes suministradas en NotebookLM y crea una presentación acompañada por una narración. Y puede usar tanto imágenes o diagramas como cifras o documentos en la presentación.
De momento, Google ha anunciado que esta nueva función está disponible en inglés, aunque próximamente estará disponible en más idiomas como el español. Lo único es que tarda un poco más en generar el resumen en vídeo que en audio.
La otra gran novedad de NotebookLM en la versión web es el rediseño de la interfaz de Studio. La columna más a la derecha, ubicada después de fuentes y chat, ahora muestra un mosaico de varias tarjetas: resumen de audio, de vídeo, mapa mental y los informes.
Este último incluye resumen, guía de estudio, preguntas frecuentes y cronología. Justo debajo se encuentra una lista de todo lo que ha sido creado con un botón flotante para añadir una nota.
La última novedad de los resúmenes de audio es que ahora permiten crear múltiples salidas del mismo tipo para crear los resúmenes que se quieran basados en distintas fuentes.
Puede ser desde un resumen de audio en distintos idiomas, crear uno de audio y vídeo específico para distintos roles, o, si se ha de preparar un examen, se puede crear desde un mapa mental a un vídeo enfocado de cada uno de los capítulos de las notas de un curso.