El Pixel 10 Pro es oficial: Google enseña por primera vez su nuevo smartphone

Google se está preparando para su evento más importante del año, al menos, en lo que se refiere al 'hardware'. Después de la filtración de las invitaciones a la prensa, la compañía ha confirmado hoy la celebración del Made by Google el próximo 20 de agosto.

Este será el evento en el que Google presente su nueva gama de dispositivos, comandada por los nuevos Pixel 10; pero también se esperan algunos wearables, incluyendo el nuevo Pixel Watch 4 con diferencias notables respecto a su predecesor.

De manera sorprendente, Google ha publicado este anuncio mostrando uno de los dispositivos que enseñará en el evento: el Pixel 10 Pro. El vídeo publicado en la Google Store muestra el smartphone en color gris, y la verdad es que hay pocas sorpresas.

Anuncio del Google Pixel 10 Pro

Como ya sabíamos, la gama Pixel 10 será muy continuista respecto a la gama Pixel 9; el diseño de los dispositivos es prácticamente idéntico, aunque habrá algunas diferencias dependiendo del modelo concreto.

El vídeo publicado por Google demuestra que el Pixel 10 Pro será difícil de distinguir del Pixel 9 Pro a simple vista, con un diseño idéntico en casi todos los aspectos; la única diferencia es en el color, que parece usar una tonalidad diferente.

Eso no significa que esta generación no vaya a traer novedades; pero es probable que Google se las esté guardando para la presentación, y de ahí que no tenga problemas en enseñar el Pixel 10 Pro.

Se espera que los Pixel 10 estrenen el nuevo procesador Tensor G5, el primero de la historia de Google que no ha sido fabricado por Samsung, sino por TSMC; también se esperan muchas novedades relacionadas con la IA, por supuesto.

Además, que el Pixel 10 Pro sea idéntico al Pixel 9 Pro no significa que no vaya a haber sorpresas. Prácticamente al mismo tiempo que esta 'filtración oficial', se ha producido una 'filtración no oficial' del Pixel 10, y hay novedades.

Pixel 10 filtrado

En Android Headlines han sido los encargados de publicar las nuevas imágenes del Pixel 10 básico; parecen imágenes renderizadas oficiales, de las que se usarán en las tiendas para vender el dispositivo.

Estas imágenes revelan el gran cambio en el 'hardware' de esta gama: el Pixel 10 ahora tendrá tres cámaras. Sin embargo, no se espera que use los mismos sensores que el Pixel 10 Pro, que debería seguir siendo el mejor modelo para fotografía.

Imagen filtrada del Google Pixel 10 Android Headlines El Androide Libre

Aún así, este cambio puede ser bien recibido por los consumidores, ya que de esta manera el Pixel 10 básico se diferenciará más del Pixel 9a que cuenta con dos cámaras, añadiendo un zoom óptico muy agradecido; sin embargo, este cambio traerá importantes consecuencias.

Las filtraciones afirman que, a cambio de meter un sensor más, Google ha empeorado la calidad general de las cámaras; el sensor principal sería de 48 Mpx (50 Mpx en el Pixel 9), y el gran angular sería de 12 Mpx (48 Mpx en el Pixel 9).

Por lo tanto, los usuarios del Pixel 10 básico ganarán una cámara con zoom óptico, pero perderán algo de calidad de imagen, especialmente en el gran angular. Eso hace del Pixel 10 Pro el modelo más recomendable para fotografía.

Otro detalle que diferenciará al Pixel 10 Pro del Pixel 10 básico será la presencia del sensor de temperatura; ese será el detalle que nos ayudará a distinguir entre ambos modelos, además de los nuevos colores.

Sobre esto último, la filtración afirma que el Pixel 10 estará disponible en Obsidian (negro), Indigo (azul), Frost (azul claro) y Limoncello (verde).