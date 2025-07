"Si compras un coche de Huawei, te pagamos": la táctica contra el coche de Xiaomi que ha levantado la polémica

El éxito del Xiaomi YU7 ha obligado al resto de fabricantes de coches chinos a atreverse a tácticas más agresivas para atraer clientes; algunas marcas incluso han llegado a pagar el adelanto que Xiaomi pide a los usuarios para reservar su nuevo modelo.

Sin embargo, ese no es el único caso en el que los fabricantes chinos están usando alicientes económicos para vender más vehículos; pero el último que se ha hecho público es tal vez el más raro de todos, y el que puede tener consecuencias políticas más importantes.

Una investigación de Wired ha revelado que al menos diez gobiernos municipales y provinciales de China están ofreciendo subsidios para la compra de coches por valor de entre 2.000 y 5.000 yuan (240 y 600 euros aproximadamente al cambio actual).

Aunque las condiciones y la cantidad a pagar varían entre un gobierno y otro, lo único que tienen en común estos subsidios es que sólo se pueden usar para comprar coches que usen el sistema HarmonyOS de Huawei.

A diferencia de Xiaomi, Huawei no fabrica sus propios coches; la compañía prefirió una estrategia de alianzas con fabricantes ya establecidos para instalar HarmonyOS en modelos ya existentes o crear nuevas marcas con modelos nuevos.

La gran ventaja de este sistema es que, en muy pocos años, el ecosistema de Huawei ha conseguido extenderse por una gran variedad de vehículos en todos los rangos de precios, lo que se ha traducido en unas ventas muy respetables.

Sin embargo, esta investigación revela que las tácticas de Huawei podrían ir más allá de ofrecer productos variados para los consumidores; y que podría contar con algún tipo de apoyo gubernamental.

Y es que lo extraño de estas subvenciones es que no está claro quién las está pagando, ya que la publicidad no lo muestra de manera explícita y Huawei no parece estar implicada de manera directa en estas promociones, pese a ser la gran beneficiada.

Los expertos consultados creen que es poco probable que los ayuntamientos estén detrás de las subvenciones; aunque el apoyo a las empresas locales es común, de ahí a "escribir cheques por comprar un coche" hay un trecho.

Aito M5, SUV eléctrico de Huawei Aito El Androide Libre

De hecho, los gobiernos regionales se encuentran algo restringidos en estos momentos por el gobierno central en inversiones para empresas privadas, por los efectos de la situación económica actual. En esa situación, estas subvenciones directas son sorprendentes.

La polémica llega en un momento en el que los lazos de Huawei con el gobierno de China están en el punto de mira; especialmente después de que el Senado de los EEUU haya pedido revisar los acuerdos de inteligencia con España por los contratos con Huawei.

El gobierno español mantiene desde hace más de diez años contratos con Huawei para la gestión y almacenamiento de escuchas telefónicas policiales, incluyendo la UCO, la Secretaría de Estado de seguridad, y la Comisaría General de la Información de la Policía Nacional.

Eso ha llevado a senadores estadounidenses a instar a Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia del gabinete Trump, a asegurarse de que la información compartida con los servicios españoles de inteligencia no revele secretos de seguridad nacional de los EEUU.

La relación de Huawei con el gobierno chino es precisamente el motivo por el que el gobierno de los EEUU estableció un bloqueo comercial contra la compañía, que le impide, entre otras cosas, lanzar smartphones con apps de Google y procesadores de Qualcomm.