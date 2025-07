El Xiaomi YU7 tiene tanto éxito que otros fabricantes de coches tienen miedo y ya lo están criticando: "no es seguro"

Ya es evidente para cualquiera que Xiaomi está triunfando en el sector de los coches; ahora, la compañía ha revelado que ha vendido 300.000 vehículos durante los primeros 15 meses de su historia como fabricante.

Ha conseguido esto gracias a la aceleración constante en la producción; de hecho, Xiaomi afirma que ha tardado lo mismo en vender las últimas 200.000 unidades (232 días) que en vender las primeras 100.000 unidades (230 días).

Unas cifras que demuestran que Xiaomi está solucionando el gran problema de producción que ha tenido hasta ahora y que le ha impedido responder a la demanda; eso ha llamado la atención de sus rivales, que han activado medidas de emergencia contra Xiaomi.

Ya hemos hablado de cómo algunas marcas de coches chinas están ofreciendo descuentos a clientes que cancelen su reserva del Xiaomi YU7, cubriendo el depósito del coche que tuvieron que pagar; y ahora, han dado el siguiente paso: criticar el producto.

La polémica empezó con un vídeo publicado por FAW-Audi, el socio que el fabricante alemán tiene para poder vender coches en China; en la presentación, (via CarNewsChina) el director general adjunto de la compañía, Li Fenggang, critica el chip usado por el Xiaomi YU7.

En concreto, Li Fenggang habla de la diferencia entre los procesadores para consumidores y los usados por los fabricantes en los sistemas de infoentretenimiento de sus coches; y alerta del uso de chips "inseguros" en estos vehículos.

El ejecutivo se refiere al Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, que es usado por Xiaomi en el nuevo YU7 para la gran pantalla del salpicadero, lo que le permite ejecutar todo tipo de apps y mostrar gráficos realistas, como por ejemplo, con videojuegos.

Prueba del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

El aparente problema es que ese procesador no estaría certificado para su uso en coches, únicamente para dispositivos electrónicos como smartphones y tablets; y por lo tanto, podría ser un chip "inseguro" para los conductores.

Los procesadores de grado automotriz deben pasar una serie de duras certificaciones, como AEC-Q, ISO 26262 e IATF 16949, que garantizan su seguridad en todo tipo de situaciones y que seguirán funcionando en todo tipo de condiciones.

Por ejemplo, los chips de grado automotriz son capaces de funcionar en temperaturas de entre -40ºC a 150ºC, mientras que los procesadores de smartphones tienen un rango de temperaturas funcional mucho más limitado y se pueden bloquear si se calientan mucho.

De la misma manera, un smartphone está diseñado para una vida útil de 5 años como máximo; pero un coche está diseñado para durar más de 15 años, y los suministradores están obligados a ofrecer soporte durante más de 10 años.

Por último, los fabricantes de chips para smartphones pueden admitir hasta 500 fallos por cada millón de unidades producidas, mientras que los chips de grado automotriz no deben tener una tasa de fallos superior a 1 unidad por cada millón producida.

Por todo esto, Li Fenggang considera que algunas compañías están "experimentando con sus usuarios", algo que asegura que Audi "nunca hará"; sin embargo, es evidente que la compañía ha tomado esta postura porque se ve amenazada por Xiaomi.

Y es que precisamente uno de los motivos por los que el YU7 está teniendo éxito es por su sistema de infoentretenimiento, más potente y capaz que los de otros coches de la competencia, que no son capaces de ofrecer la misma experiencia.

Además, no es que Xiaomi esté usando un sistema inseguro en sus coches; el profesor Zhu Xichan de la Universidad de Tongji ha entrado en la polémica, afirmando que el hecho de que un chip no haya recibido las certificaciones más duras no implica que sea únicamente para consumidores.

Zhu Xichan ha aclarado que los chips usados en coches deben pasar las pruebas AEC-Q100 que certifiquen un rango de temperaturas y una vida útil que pase los requisitos automotrices; y eso es justo lo que ha hecho Xiaomi.

La compañía ha confirmado que el sistema de infoentretenimiento pasó las pruebas AEC-Q104 de grado automotriz, indicando que está validado para su uso en coches.

Por lo tanto, puede que el chip Snapdragon 8 Gen 3 no esté certificado para coches, pero eso es porque Xiaomi ha tomado la decisión de certificar todo el sistema en su totalidad, en vez de partes por separado.

En definitiva, el Xiaomi YU7 no debería ser "inseguro" sólo por usar un procesador de móvil en la pantalla táctil, especialmente si ha pasado estas pruebas; además, no es la única marca que hace algo parecido, con rivales como Tesla y Volkswagen siguiendo un camino parecido.