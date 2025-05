Le he hecho una foto a mi coche y me ha roto la cámara del móvil: el peligro que ahora debes tener en cuenta

Imagina que te compras un coche nuevo, y quieres presumir grabando un vídeo o tomando una foto con tu smartphone; pero cuando apuntas la cámara al coche, de repente notas que en la pantalla del móvil empiezan a aparecer pequeños puntos de colores, que van expandiéndose por toda la imagen conforme mueves el dispositivo. Y los puntos no desaparecen; a partir de entonces, todas las fotos que tomas con el móvil muestran esas imperfecciones.

Aunque parece una historia de terror, es muy real, y es justo lo que le ocurrió a un usuario de Reddit que estaba grabando un vídeo del nuevo Volvo EX90, y que no tuvo en cuenta la gran desventaja de una de las tecnologías estrella de este nuevo modelo: el sensor Lidar, o más concretamente, la versión usada por Volvo y la longitud de onda usada en este dispositivo.

El sensor Lidar es ese 'bulto' que se encuentra en la parte superior del nuevo Volvo EX90, y que está presente en cada vez más vehículos; por ejemplo, el nuevo Xiaomi SU7 usa la misma tecnología y tiene un bulto similar. Lidar es un acrónimo de "LIght Detection And Ranging", "Detección y localización de luz", y se refiere a un dispositivo capaz de usar la luz para determinar la distancia hasta un objeto, usando láser. El emisor dispara un rayo láser, este rebota contra el objeto, y el dispositivo captura el reflejo; midiendo el tiempo que ha tardado en realizar este camino, el dispositivo es capaz de calcular la distancia a la que está el objeto de manera bastante precisa.

Lidar no es una tecnología precisamente nueva, pero no ha sido hasta hace poco que se ha implementado en coches para mejorar las funciones de ayuda a la conducción, y es una de las bases de la futura conducción autónoma. Creando una malla de puntos de su entorno, el coche es capaz de tener una idea aproximada del entorno y detectar objetos como otros coches o peatones. La gran ventaja de Lidar respecto a otras tecnologías, como las cámaras usadas en los Tesla, se encuentra en la precisión y la mayor cantidad de datos que permite obtener una imagen tridimensional de lo que se encuentra frente al coche.

Sin embargo, Lidar también trae sus propias desventajas, como los elevados costes, o, como ha demostrado este usuario de Reddit, que nos puede romper la cámara del móvil. Lo que está ocurriendo en el vídeo viral tiene una explicación muy sencilla: es lo mismo que ocurre si miramos al sol directamente. Los rayos láser disparados por el Lidar del EX90 'fríen' el sensor de la cámara, afectando directamente a los píxeles capturados.

La propia Volvo ya advirtió de este peligro, y su página de soporte pide a los usuarios que no apunten sus cámaras directamente al dispositivo Lidar; pero ¿significa eso que ya no podemos tomar fotografías de nuestro coche sin perder la cámara? Realmente no; todo depende de ciertos factores, algunos únicos en este coche.

Para empezar, Volvo recalca que no debemos tomar fotos cercanas al dispositivo; y esto es evidente en el vídeo viral, que muestra una mayor cantidad de píxeles muertos cuando el usuario se acerca. A una distancia mayor, no debería haber problemas, y es el motivo por el que este coche no está destruyendo cámaras conforme va circulando por la calle. Si vamos a tomar fotos cercanas, Volvo recomienda usar filtros de protección en la cámara, y hay algunas que ya tienen protecciones contra este tipo de fuentes de luz de alta intensidad.

Un detalle que puede haber empeorado la situación es que el Volvo EX90 usa un Lidar con láser de longitud de onda de 1550 nm, algo relativamente raro en el sector. Hasta ahora, la mayoría de los fabricantes ha optado por una longitud de onda de 905 nm, que es menos segura para el ojo humano; por esa razón, los pulsos individuales de luz son menos potentes. Al usar una mayor longitud de onda, más segura para los humanos, es posible que Volvo haya aumentado la potencia del láser y así mejorar el rendimiento, pero eso estaría provocando este problema con las cámaras.

Por lo tanto, los radares Lidar son seguros para el ojo humano, incluso los nuevos usados por Volvo; pero si vamos a tomar una fotografía de cerca, lo recomendable es tener cuidado de no acercarnos demasiado al vehículo, o usar algún tipo de protección adicional si no queremos llevar el móvil al servicio técnico.