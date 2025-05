Adiós a la IPTV: la forma legal más barata de ver El Clásico entre Madrid y Barcelona

Este próximo domingo se celebrará el que ya se considera como "el Clásico más decisivo de la década". Lejos de ser otro enfrentamiento más entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este encuentro puede ser decisivo para el título de La Liga. Pero precisamente por eso, las IPTV piratas serán más perseguidas que nunca.

LaLiga ha dejado bien claro que va a usar la sentencia que le otorga poder para ordenar bloqueos en España para perseguir las retransmisiones ilegales de fútbol; y nunca se va a notar eso más que con el partido estrella de esta jornada, posiblemente el más importante de toda la competición y que empieza a las 16:15.

Y es que la situación en La Liga está en uno de los puntos más emocionantes que se recuerdan. La clasificación está liderada en estos momentos por el Barcelona, con 79 puntos, con el Real Madrid en segunda posición con 75 puntos; en otras palabras, apenas cuatro puntos de distancia. Una victoria de los culés puede sentenciar el campeonato, mientras que una derrota puede dar un gran empujón a los blancos.

Por la gran expectación que está generando este encuentro, esperamos bloqueos masivos en el acceso a Internet en España, afectando a una variedad de páginas y servicios legales que comparten dirección IP con páginas piratas; y por eso, es poco probable que los internautas vayan a encontrar una IPTV pirata que retransmita el partido gratis.

Por lo tanto, si queremos ver el partido lo recomendable es optar por alternativas legales; la mala noticia es que no hay muchas. A diferencia de otros partidos de fútbol, es evidente que este es el que genera más beneficios y nuevas suscripciones, y los propietarios de los derechos quieren aprovecharlo.

Por eso, el próximo Clásico estará disponible sólo a través de dos plataformas: Movistar+ LaLiga y Orange. Por una parte, el partido se podrá ver en Movistar LaLiga TV (dial 54) y LaLiga TV2 (dial 57), mientras que en Orange se podrá ver en los diales 110 y 112. Ya está, no tenemos más opciones para ver el partido entre el Barcelona y Madrid, ni por streaming ni por televisión tradicional.

Movistar LaLiga cuesta 35 euros al mes, pero para disfrutarlo es necesario tener o contratar el paquete Movistar Plus+, que podemos obtener por 9,99 euros al mes en la página de Movistar Plus+, sin necesidad de contratar una línea de fibra o móvil con Movistar. En cambio, para verlo en Orange necesitaremos contratar una tarifa. La única alternativa real si no queremos nada de eso, es acudir a un establecimiento que tenga contratado LaLiga TV Bar, el servicio para hosteleros.