El Galaxy S25 Edge es oficial: Samsung anuncia la fecha de presentación de uno de sus móviles más esperados en años

Poco nos puede sorprender ya del Galaxy S25 Edge y realmente quedaba saber la fecha exacta de la presentación de uno de los móviles más sorprendentes de Samsung, no porque sea un móvil plegable, sino por algunas de sus especificaciones como el grosor. Samsung ha anunciado que el Galaxy S25 Edge será oficial el 13 de mayo.

Y será en cuestión de cinco días para una presentación que aquí en España ya nos pillará bien entrados en la noche, a la 1 de la mañana, pero no quita que será uno de los móviles más esperados por darle una vuelta al grosor de un smartphone y así seguir la estela dejada por algunos de los plegables más sorprendentes de los dos últimos años.

Estos han jugado a un grosor bien delgado, que ha dejado claro que se pueden hacer móviles finos que no carezcan de las mejores especificaciones, aunque la autonomía será uno de sus mayores problemas; de hecho, Apple ya contempla la posibilidad de rescatar su Smart Battery Case para compensar la escasez de batería de su iPhone 17 Air.

El próximo 13 de mayo el Galaxy S25 Edge completará la familia S25 que deslumbró en su lanzamiento en enero y que ahora tendrá un nuevo miembro al que se ha citado en el anuncio como "más allá de delgado", "más que un smartphone delgado" o "que todo componente, contorno y curva refleja una ingeniería precisa para crear una experiencia premium digna del nombre de la serie S".

Hay otro detalle importante en el anuncio oficial según GSMArena, y está relacionado con la fotografía del Galaxy S25 Edge que recogerá el testigo del Galaxy S25 Ultra con "la última experiencia de cámara". Por lo que ya se puede decir y confirmar que el sensor principal de 200 Mpx estará presente para continuar el excelente trabajo que realiza en este campo el modelo Ultra.

Otra de sus ventajas serán las funciones de inteligencia artificial generativa y Now Bar como la mayor novedad en el software de One UI 7 para dar resúmenes diarios o incluso dentro de poco que indique si está activo el modo no molestar del móvil. En el software Samsung ha realizado un impresionante trabajo con la versión basada en Android 16, por lo que también será un punto clave de venta cuando llegue a España.

En el diseño, aparte de su extremada delgadez, se diferencia del resto de la familia de la serie S por el módulo de cámaras con un diseño de cápsula en posición vertical, que es el rasgo que más se aprecia en un primer vistazo. Aquí Samsung ha dejado el diseño de 'gotas de lluvia' para los tres primeros Galaxy S25 y no confundir al usuario para dejar claro que el modelo "Edge" es diferente por varios motivos.

Ahora solo queda esperar al 13 de mayo para conocer todas las especificaciones como la capacidad de la batería, que indicará si el móvil flagship más delgado de Samsung será capaz de llegar al final del día sin que tenga que pasar por la carga. Estará presente el chip Snapdragon 8 Elite que ha demostrado una enorme capacidad para aprovechar cada miliamperio de la batería en el Galaxy S25 Ultra, así que hay bastantes esperanzas.