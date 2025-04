Los Galaxy S25 se actualizan en España con un mini reproductor en la barra de estado: así es la gran sorpresa de Samsung

Fotomontaje del nuevo widget en la barra de estado de One UI 7 Manuel Ramírez El Androide Libre

One UI 7 basado en Android 15 ha comenzado su periplo y está llegando ya a los mejores móviles flagships lanzados por Samsung en los dos últimos años. Justamente hace dos días ha llegado la actualización de abril a los Galaxy S25 que trae dos importantes cambios. Uno de ellos es un mini reproductor que se sitúa en la barra de estado para acceder rápidamente a la música que reproduzcamos en Spotify u otra app.

Ahora, cuando estemos reproduciendo música desde una app como Spotify o PowerAMP, aparecerá un mini reproductor en la barra de estado que se caracteriza por el logo de la app y el nombre del artista de la canción que esté sonando en el móvil.

Al pulsar sobre esta pequeña cápsula alargada, aparecerá el widget de música sobre la pantalla de inicio, el mismo que ha estado disponible en el panel de accesos rápidos hasta esta actualización de One UI 7 en los Galaxy S25. De hecho, con esta actualización, la tarjeta de reproducción aparecerá tanto en el panel de ajustes rápidos como en el de notificaciones.

Si se hace un toque en cualquier otro lugar de la pantalla de inicio cuando la tarjeta de reproducción esté desplegada, volverá de nuevo a esa mini cápsula en la barra de estado. Este reproductor también está disponible en los Galaxy S24 con One UI 7, una de las novedades que probó en la beta para hacerla disponible en la versión estable.

Hay otro gran cambio en la pantalla de bloqueo relacionado con el reproductor de audio y Now Bar, otra de las importantes incorporaciones de Samsung en One UI 7. Al reproducir música, cuando pasemos a la pantalla de bloqueo, podemos hacer un gesto hacia arriba o hacia abajo sobre el reproductor de audio y Now Bar para cambiar entre ellos.

El nuevo reproductor situado en la barra de estado de los Galaxy S25 El Androide Libre

Es decir, que se superponen ambos y el seleccionado aparecerá de forma permanente cada vez que encendamos la pantalla de bloqueo. Una experiencia que es nueva con One UI 7 con la actualización de abril y que realmente es bien interesante al igual que satisfactoria.

La segunda novedad de esta actualización es visual y es para la animación de carga que se puede ver ahora en el icono de porcentaje de batería de la barra de estado. Un toque un poco más visual con la animación que añade más valor a toda la experiencia de la interfaz que ha cambiado enormemente comparado con lo que fue One UI 6 basado en Android 14.

La actualización de abril trae consigo los parches de seguridad del mes de Google para tener los Galaxy S25 a la última y así cerrar la puerta a posibles vulnerabilidades que se puedan sufrir. Samsung aquí también ha mejorado el acceso a la tarjeta de reproducción, ya que hasta esta actualización solo aparecía en el panel de accesos rápidos y no en el de notificaciones, que es la forma más orgánica al expandir este panel desde la pantalla de inicio.