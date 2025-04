Adiós a Android en tu Fire TV: Amazon prepara una gran actualización que va a acabar con tus apps favoritas

Una de las mejores maneras de convertir nuestro televisor en inteligente y obtener acceso a nuestras apps de streaming y IPTV favoritas es comprar un dispositivo Android, como el nuevo Google TV Streamer o el primer reproductor Google TV de Xiaomi. Pero la alternativa más popular viene de la mano de Amazon, que con sus Fire TV ha conseguido conquistar millones de hogares.

Aunque los Fire TV usan un sistema operativo llamado Fire OS, en la práctica también están basados en Android. Usando el código fuente de AOSP, Amazon aplica sus propias modificaciones e instala sus propias apps, como la de Amazon Prime Video, y su propia tienda de apps. Aunque los servicios de Google no están incluidos (y por lo tanto, no tiene la Google Play Store), existen métodos alternativos para obtener nuestras apps favoritas, porque al fin y al cabo, sigue siendo Android.

Pero eso va a terminar pronto. No es ningún secreto que Amazon quiere dejar de depender de Android, y lleva al menos desde 2023 trabajando en su propio sistema, llamado Vega OS; ahora, la última filtración afirma que la compañía está muy cerca de lanzarlo. Según ha revelado Lowpass, Amazon lanzará sus primeros dispositivos de streaming basados en Vega OS este mismo año.

En realidad, Amazon ya usa Vega OS en algunos de sus productos, como el Echo Show 5 y el Echo Hub; pero esta será la primera vez que el sistema alcance los televisores con los dispositivos Fire TV. Aunque la filtración no lo ha confirmado, esperamos que la próxima generación del Fire TV Stick o Fire TV Cube sea la primera en adoptar el nuevo sistema operativo, con todo lo que ello conlleva.

Vega OS es un sistema operativo independiente basado en Linux en vez de en Android, y por lo tanto, no es compatible con las apps de Android; ese parece ser el principal obstáculo que se está encontrando Amazon para el lanzamiento al público general. Según la filtración, Amazon está contactando con desarrolladores para que lancen nuevas apps compatibles con Vega OS, lo cual tiene sentido; una de las fortalezas de Fire OS es que permite usar apps de todos los servicios, no únicamente los de Amazon.

En nuestro Fire TV podemos usar la app de Netflix, YouTube, Disney+ y muchas más, y de hecho, los mandos a distancia incluyen botones específicos para esos servicios rivales. Amazon no quiere quedarse sola en su propia plataforma, y sabe que los usuarios cambiarán de dispositivo si no pueden usar sus apps favoritas. De ahí que Amazon esté negociando con algunos de los mayores distribuidores para garantizar que no hay problemas.

Álvarez del Vayo El Androide Libre Asi puedes controlar tu casa inteligente desde tu Fire TV sin instalar ninguna app

Aún así, es inevitable que muchos desarrolladores se nieguen a invertir tiempo y dinero en crear una app completamente nueva para el nuevo sistema, y por lo tanto, es de esperar que el nuevo Vega OS pierda muchas apps de Android que ahora están disponibles en Fire OS.

La gran pregunta es qué ocurrirá con los dispositivos actuales que están basados en Fire OS; si reciben una actualización obligatoria al nuevo Vega OS, los usuarios no podrán seguir usando algunas de sus apps favoritas. Sin embargo, es más probable que Amazon decida seguir manteniendo Fire OS basado en Android en los dispositivos actuales; una nueva documentación oficial revela que la compañía sigue trabajando en una nueva actualización de Fire OS. Por lo tanto, lo más probable es que los dispositivos actuales sigan usando Fire OS y recibiendo soporte, y que los nuevos modelos tengan Vega OS preinstalado.