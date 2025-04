Parecían el futuro y fueron un absoluto fracaso: 6 tecnologías que llegaron a los smartphones y no triunfaron en España

A finales del siglo pasado empezamos a ver los primeros móviles, dispositivos de gran tamaño y peso que incluso contaban con antenas telescópicas y que estaban enfocados a un público de cierto poder adquisitivo y, normalmente, con ciertos trabajos. En España había PDAs, pero no eran algo normal.

Poco a poco, los sistemas que usaban fueron evolucionando y se fueron integrando en los primeros años de este siglo en móviles más grandes que los normales pero con muchas semejanzas con ellos. Además, poco a poco los programadores empezaron a crear aplicaciones como lo hacían para los ordenadores.

A finales de la primera década el sector se estableció con los iPhone, y con todos los modelos con Android que le sucedieron y que fueron asemejándose cada vez más a este móvil. Apple marcó un antes y un después en lo que a diseño industrial se refiere, pese a que había marcas como Nokia que intentaban crear modelos muy icónicos y diferentes.

De an Sun Unsplash [Adiós a quedarse sin batería en el móvil: cómo hacer que tu smartphone pueda ajustar la autonomía por sí mismo]

En esos primeros años también vimos intentos de diferenciación con tecnologías que no llegaron a ser un éxito, pese a que detrás de ellas había empresas de gran prestigio, como Samsung, LG, etc. También hubo apuestas de empresas menores que querían salirse de la tendencia y crear un nuevo mercado, sin éxito de nuevo.

Tras el fracaso de muchas de estas tecnologías hemos vivido una época en la que la inmensa mayoría de móviles eran iteraciones de lo mismo, un dispositivo de metal, con una enorme pantalla en la zona trasera y unas cámaras en la parte posterior. Y eso hace que el consumidor crea que todos los móviles son iguales.

Sólo los plegables parece que están logrando crear un tipo de smartphone diferente, aunque por ahora el precio está haciendo que no sea una alternativa para todos los públicos. Quizás eso cambie con el móvil que está preparando Samsung para este año, pero aún es pronto para decirlo. Esperemos que estos móviles no acaben acompañando al resto de tecnologías que se creía que iban a triunfar, pero fracasaron.

Pantallas 3D sin gafas

A principios de los años 10 vimos cómo marcas como HTC o LG se lanzaban a crear móviles que permitían el consumo de contenido en 3D sin necesidad de usar unas gafas especiales. Esto era algo que se estaba también aplicando a los televisores, en un intento por hacer que todo el mundo cambiara de modelo por esto.

LG Optimus 3D El Androide Libre

El problema es que a menudo la experiencia 3D era inconsistente, podía causar fatiga visual o mareos y tenían un ángulo de visión limitado. Por si eso fuera poco, se necesitaba contenido adaptado y consumía más batería. Los pocos móviles que se vendieron con esta tecnología, como el HTC Evo 3D o el LG Optimus 3D, no tuvieron sucesores.

Teléfonos Modulares

También fue LG la empresa que intentó que el concepto de móviles modulares fuera un éxito. Junto con Motorola y sus Moto Mods, la empresa coreana creía que la idea de comprar accesorios para un móvil era una manera de no tener que cambiarlo tan frecuentemente, algo que nunca llegó a ser una realidad.

LG G5, un móvil modular El Androide Libre

Al no ser un sistema compatible entre marcas, no llegamos a ver muchos módulos y el precio de los mismos tampoco era especialmente atractivo. Además, ni LG ni Motorola pasaban por sus mejores momentos cuando apostaron por esa tecnología. Si lo hubieran hecho Samsung o Apple, quizás su futuro hubiera sido diferente.

Proyectores Integrados

Pero Samsung también tiene su propia apuesta fallida. Nos referimos a la idea de incrustar un pico proyector en el móvil, de manera que podamos tener una pantalla de gran diagonal sin tener que recurrir a accesorios externos. El móvil que llevó esto a la realidad fue el Samsung Galaxy Beam.

Samsung Galaxy Beam con su proyector integrado El Androide Libre

Era un dispositivo muy grueso, con una batería que no era lo suficientemente grande como para darle uso al proyector sin tener que recurrir al cargador al cabo de poco tiempo. Además, el brillo de la proyección no era especialmente alto, y en 2010 aún no se había disparado la fiebre por el streaming de vídeo como lo conocemos hoy.

Pantalla Dual E-Ink trasera

También empresas menores, como YotaPhone, hicieron apuestas arriesgadas. En el caso de esta compañía, apostaron por un terminal con dos pantallas, una delantera LCD y otra trasera de tinta electrónica, perfecta para poder leer de forma prolongada o para mantener algo incluso cuando el móvil se nos quedaba sin batería.

YotaPhone 2 El Androide Libre

Este modelo sí que tuvo varias iteraciones, pero no llegó a coger la tracción necesaria y las marcas de primer nivel no apostaron por crear alternativas. Actualmente vemos modelos que sólo usan una pantalla de tinta electrónica, pero no mantienen esa esencia dual tan característica de los Yotaphone.

Controles físicos

Cuando el iPhone intentaba posicionarse como el móvil más importante, algunas marcas quisieron distanciarse creando smartphones pensados para jugar. Una de las más importantes, Nokia, creó la N-Gage, que tuvo una sucesora. También Sony apostó por ello gracias a su división de juegos con el Sony Xperia Play.

UNa persona jugando con el Xperia Play de Sony El Androide Libre

Pero ni la marca estadounidense ni la japonesa consiguieron que la gente se comprara de manera masiva móviles que sí, tenían controles dedicados, pero eran más incómodos como smartphones y no tan versátiles y potentes como las consolas portátiles. El tiempo dejó claro que los juegos en móviles serían un éxito, pero no por el hardware, sino por otros motivos.

Interfaz 3D

La última tecnología extraña que no fue un éxito estaba implementada en el que fue el primer y último móvil de Amazon, el Fire Phone. Cuando la empresa creada por Jeff Bezos lanzó su primer móvil hizo una apuesta fortísima por un sistema que permitía, mediante una interfaz 3D basada en seguimiento de cabeza, crear imágenes en relieve.

Amazon Fire Phone El Androide Libre

Además, estaba pensado para comprar en Amazon y la integración era tan fuerte que echó para atrás a muchos potenciales usuarios. La compañía descatalogó muy pronto el Fire Phone, pero sí que mantuvo las Fire Tablets, que sí fueron un éxito por el precio al que las vendía la compañía.