Esta IA transforma fotos en vídeos con el movimiento que tú mismo le indiques

En los últimos meses hemos visto cómo se han popularizado las plataformas de inteligencia artificial generativa accesibles en España que nos permitían crear imágenes fotorealistas desde un simple comando de texto. Este paso, que es el que se ha vuelto muy común tras la irrupción de los chatbots, ahora tiene un nuevo nivel.

Nuevas plataformas, como King AI, están permitiendo la creación de vídeos desde una imagen. De esta forma, es muy sencillo generar una breve secuencia a partir de una foto y un comando de texto en el que expliquemos lo que queremos hacer. El sistema tarda un poco pero nos devuelve un resultado bastante bueno.

Y lo mejor es que, aunque Kling AI tiene funciones de pago, se puede usar de manera gratuita con un sistema de créditos que nos dan diariamente. Y al registrarnos ya nos dan los suficientes como para crear varios vídeos y empezar a hacer pruebas.

Imagen de referencia subida a Kling AI El Androide Libre

En el ejemplo que hemos hecho nosotros hemos cogido la fotografía de una pareja posando en un paisaje, una imagen muy común entre cualquiera que se vaya de viaje. La hemos subido a la plataforma y hemos escrito el texto "Move the two people to the right, walking", es decir, que hiciera que las dos personas se desplazaran andando hacia la derecha.

Tras un proceso que ha llevado aproximadamente media hora (el servicio gratuito es notablemente más lento que el de pago), el sistema ha generado un vídeo de 5 segundos, es que es duración que tienen, en la que realmente las dos personas se mueven hacia un lado.

Vídeo creado con Kling AI Alvarez del Vayo

Si se para en cualquier fotograma se puede apreciar que las caras se deforman un poco, pero es cierto que eso es así porque la orden que se le ha dado implicaba cambiar la orientación de los rostros. El resultado es bueno, y podrçia ser mejor, pero es válido para algunas tareas.

Kling AI permite su uso de forma gratuita y nos dará créditos todos los meses para que podamos generar imágenes, vídeos, etc. Además, hay opciones de pago desde los 7 dólares al mes, aunque pueden llegar a los 65 dólares al mes en función de los créditos que necesitemos. Cada generación de vídeo desde imagen, por ejemplo, consume 20 créditos. Las imágnes consumen menos, 4 créditos, y se generan cuatro opciones de cada comando de texto.