Las cámaras de los móviles han cambiado para siempre con la llegada de la IA: así se logra tener siempre la foto perfecta

Cuando los primeros móviles empezaron a integrar cámaras los resultados de las mismas eran muy mejorables. Por decirlo de manera suave. En España llevamos más de dos décadas usando cámaras en los smartphones, pero no ha sido hasta hace unos años cuando estos han empezado a poder sustituir a las cámaras convencionales.

Obviamente, siempre hablamos de cámaras compactas, o de cámaras avanzadas para ciertos usos. Los nichos de usuarios que no pueden usar un móvil para fotografiar siempre estarán ahí, pero no son algo que afecte al 99% de las personas que quieren sacar fotografías.

Poco a poco la calidad de los sensores ha ido mejorando, así como las lentes y el procesador de los sistemas de procesamiento de imagen de los chipsets, los ISP. Pero las capacidades de hardware suelen enfrentarse a límites físicos cuando hablamos de dispositivos móviles, porque el espacio que se le puede dedicar está limitado.

Es cierto que hay propuestas muy locas, como las de Realme o Xiaomi en el MWC con lentes que se acoplaban a sus nuevos smartphones, o a sus prototipos, pero eso no es una solución que vaya a ser masiva. La mayoría de usuarios, la gran mayoría de hecho, lo que quiere es una buena cámara en un móvil que sea lo más pequeño posible.

Y esto abre otro inconveniente: la tendencia de 2025 a hacer más delgados los dispositivos. Esto hará que el espacio para las cámaras no sea muy grande, y esto limitará también la calidad de las imágenes que se puedan sacar dado que algunos sensores o lentes no se podrán usar.

La IA al rescate

Para paliar todos estos problemas las empresas llevan ya un tiempo usando inteligencia artificial para poder mejorar las imágenes sin tener que recurrir al hardware. El mejor ejemplo de esto es Google, que ha estado años sin cambiar las cámaras de sus móviles y aún así siendo de las más valoradas. No se trataba tanto de tener más calidad en las lentes y sensores como de tener un hardware capaz de exprimir la calidad de las cámaras con cierto tiempo y, además, mejorar las imágenes mediante software.

La cuestión es que la aproximación de Google se ha establecido como la correcta y actualmente más marcas se han subido a esta tendencia, bien sea por su propio pie, como Samsung, o en colaboración con otras empresas, como Xiaomi con Leica o VIVO con Zeiss. Estas colaboraciones tienen lugar en el ámbito del hardware, pero también del software, como demuestran los filtros de ambas compañías.

Samsung Galaxy S25 y S25+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pese a que lo más común es hablar de inteligencia artificial y fotografía cuando editamos una imagen o la generamos mediante IA generativa, la realidad es que la inteligencia artificial es de aplicación en fotos que consideraríamos normales. Por ejemplo, hay algoritmos especializados en detectar la presencia de rostros humanos o de mascotas para procesar esa zona de una manera diferente, de forma que el resultado final sea mucho más agradable. Esto supone una edición no controlada de la imagen, pero el resultado obtenido suele ser mejor que el original, al menos para la mayoría de usuarios.

Es importante destacar aquí que, pese a que los analistas y fotógrafos quieran aspirar a un tipo de fotografía, la realidad es que la base de compradores de cualquier fabricante lo que quiere es una imagen que sea lo mejor posible sin tener que entrar a modificar parámetros. Eso implica que sea el móvil el que se encargue de procesar, cambiar y mejorar todo lo necesario para que la fotografía resultante sea lo mejor posible.

Xiaomi 14 Ultra Álvarez del Vayo Barcelona

Sí, las opciones Pro, los procesados Log y esas funciones avanzadas son de utilidad para algunos usuarios, pero la inmensa mayoría de personas ni las activarán por primera vez. Obviamente esto no quiere decir que las empresas no deban trabajar en ese tipo de funciones, porque además es como general la tecnología y el software necesario para avanzar en el aspecto principal, el de hacer fotos lo mejor posible en modo automático.

Fotos que no existieron

El siguiente paso en la relación entre la fotografía que tomamos con los smartphones y la inteligencia artificial está en la edición, no en la toma de imágenes. Esto es algo que ya hemos empezado a ver en 2024, con la apuesta de Samsung el primer mes de ese año por Galaxy AI y las novedades que han ido presentando los diferentes fabricantes más tarde.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre Álvarez del Vayo El Androide Libre

En este 2025 esta apuesta se ha redoblado con mejoras de funciones que ya teníamos, como la eliminación de objetos, y otras que permiten nada menos que generar imágenes que no existen. Esto es un riesgo, dirán los más puristas, porque no tendremos fotografías reales, sino creaciones. Y la edición se realiza mientras se toma la imagen, algo que desdibuja los límites.

Y es verdad, pero la realidad es que lo que siempre se busca es una imagen que nos active un recuerdo, que nos haga volver a un momento. No queremos una copia exacta del instante en el que estamos. Si así fuera la gente no se maquillaría, no usaría filtros y no buscaría la mejor luz para tomar una instantánea. La inteligencia artificial llevará esto a otro nivel y habrá que tener cuidado con ello, sobre todo para no caer en la desinformación cuando esas imágenes se usen para engañar.

Imagen original (izda) : Imagen editada con IA (dcha) Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la imagen superior, la fotografía es la de la izquierda. La de la derecha es una reinterpretación realizada con la IA de Samsung para que la composición quedara mejor, con el gato mirando a cámara. La cuestión es que ese segundo gato, literalmente, no existe.

Esto es algo que ya vemos en funciones como Añádeme de Google, que permite hacer una foto a una persona y que, sin salir de la aplicación de cámara, se pueda añadir a otra posando para que el resultado final sea una imagen en la que aparezcan ambas, aunque nunca haya sucedido ese posado.

Eligiendo una cara en la app de galería de Samsung El Androide Libre

Lo mismo sucede con las opciones que incluyen también Google y Samsung, que permiten elegir la cara perfecta en una imagen haciendo varias tomas. Se diseñó para las fotos de grupo donde es difícil que todos estén mirando al fotógrafo y sonriendo, pero la realidad es que la imagen final, donde todos salen bien, no existe.

Pero intentar frenar esta innovación no tiene sentido, dado que aporta más de lo que potencialmente puede quitar. La integración de la IA en todos los apartados del móvil será una realidad, como demuestra Google con Gemini, y la fotografía no será, bajo ningún concepto, una excepción.