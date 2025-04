OnePlus 13T es oficial: este puede ser el móvil pequeño con batería gigante que todo el mundo estaba esperando

La tendencia del mercado de smartphones en los últimos años ha sido bastante clara: los consumidores quieren móviles grandes. Sin embargo, de vez en cuando aparece una marca apostando de nuevo por los móviles pequeños, indicando que sigue habiendo cierta demanda; ahora le toca el turno a OnePlus, que ha presentado el nuevo modelo de la gama OnePlus 13.

Antes que nada, hay que aclarar que el OnePlus 13T es pequeño sólo para los estándares actuales. Con una pantalla plana de 6,32 pulgadas, tiene un tamaño que hubiera sido convencional hasta no hace mucho; pero en comparación con las 6,82 pulgadas del OnePlus 13, definitivamente ocupará menos espacio en nuestro bolsillo, mochila o bolso, además de ser más fácil de usar con una sola mano.

Lo realmente interesante del OnePlus 13T es que, a diferencia de otros móviles pequeños, no ha sufrido grandes sacrificios respecto a los modelos punteros. De hecho, usa el mismo procesador que su 'hermano mayor', un Snapdragon 8 Elite que rápidamente se ha convertido en la referencia absoluta en el mercado de smartphones Android; por lo tanto, debería estar muy arriba entre los móviles más potentes, pero tendremos que esperar a más información sobre el sistema de refrigeración para estar seguros.

Otro aspecto en el que el OnePlus 13T es parecido al OnePlus 13 es en la batería. En efecto, OnePlus ha conseguido meter una batería de "no menos de 6.000 mAh" en un espacio mucho más reducido, algo que hasta no hace mucho parecía imposible. Aunque la compañía no lo ha confirmado, es muy probable que haya obtenido este logro gracias al uso de carburo de silicio, el material estrella de los últimos smartphones provenientes de China.

Como ya se sabía, el OnePlus 13T será el smartphone que dirá adiós al Alert Slider o botón de alerta, que permitía activar los modos de silencio y vibración con un toque y sin necesidad de desbloquear el dispositivo. Ha sido sustituido por un nuevo botón programable en el lado izquierdo del dispositivo, cuyos detalles aún no se han revelado pero que permitirá activar todo tipo de funciones, incluyendo las de silencio y vibración.

El diseño del OnePlus 13T es curioso, por cuanto no adopta simplemente el estilo del OnePlus 13 pero tampoco el de otros modelos de la marca o de OPPO. El conjunto de cámaras es nuevo, aunque cuenta únicamente con dos sensores cuyos detalles técnicos no se han compartido todavía. Aunque a simple vista parezca que los bordes son planos, igual que los de muchos otros modelos lanzados en el último año, en realidad tienen una cierta curvatura que lo harán más cómodo en la mano.

El OnePlus 13T será lanzado en China el próximo 24 de abril, y entonces se darán a conocer más detalles técnicos. La posibilidad de un lanzamiento en España aún está por determinar.