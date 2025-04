Windows 10 es peor después de la última actualización: la polémica decisión de Microsoft antes de abandonarlo

Ya queda muy poco para el fin de Windows 10. El que todavía es el sistema operativo de ordenador más usado del mundo va a ser abandonado por Microsoft el próximo mes de octubre, con el fin de soporte oficial. De esta manera, Windows 10 dejará de recibir actualizaciones de cualquier tipo, tanto de nuevas funciones como de seguridad.

En honor a la compañía, hay que decir que Microsoft está cumpliendo su palabra y sigue lanzando actualizaciones para Windows 10 todos los meses en vez de centrarse ya al 100 % en Windows 11; sin embargo, hay muchos usuarios que desearían que Microsoft les dejase tranquilos, porque muchas de estas actualizaciones están empeorando la experiencia en vez de mejorarla. Lejos de ayudar a los usuarios que quieren seguir usando Windows 10, o que no tienen otra alternativa, Microsoft les está poniendo las cosas cada vez más difíciles.

Un buen ejemplo lo tenemos en la última actualización que ya está llegando a los usuarios de Windows 10 con motivo del tradicional Patch Tuesday; como revela Windows Latest, se trata de la versión 19045.5737, que según la documentación oficial de Microsoft sólo sirve para solucionar algunos problemas de seguridad descubiertos en el sistema. Pero en realidad, la actualización ha aplicado un cambio muy molesto de manera secreta, y que por ahora, sólo algunos usuarios han descubierto: los segundos han desaparecido del reloj de Windows 10.

En efecto, es un cambio pequeño, pero precisamente por eso mucha gente se pregunta por qué Microsoft está perdiendo el tiempo con eso. Además, para muchos usuarios el segundero de un reloj es muy importante, y ahora lo han perdido completamente y sin una manera oficial de recuperarlo. Microsoft no ha realizado declaraciones públicas al respecto, tal vez porque la compañía aún no ha aplicado el cambio a todos los ordenadores.

Algunos usuarios que han instalado la última actualización de Windows 10 se han encontrado con que Windows 10 ya no es capaz de mostrar los segundos en la hora; no sólo eso, sino que si abren el calendario pulsando en el reloj, ya no se muestra la hora completa como hasta ahora. La interfaz ha cambiado y ahora simplemente muestra la fecha en letras más grandes y en negrita, algo que antes se mostraba justo debajo del reloj.

El antiguo reloj de Windows 10 (izq) y la nueva configuración (der) Windows Latest El Androide Libre

Hay pistas que indican que este cambio es consecuencia de otra decisión polémica que Microsoft tomó recientemente: la instalación de la nueva app de Outlook de manera obligatoria. Recordemos que el pasado mes de febrero Microsoft lanzó una actualización para Windows 10 que instalaba esta nueva app como sustituta de las viejas apps de Correo y Calendario. Esta ya fue una decisión muy criticada por los usuarios, que creen que la nueva app de Outlook no está a la altura por falta de funcionalidades, bajo rendimiento, y la inclusión de publicidad; y ahora tenemos que sumar la eliminación de los segundos a la lista.

Como la app de Calendario era la encargada de todo lo relacionado con las fechas y la hora en el widget del calendario, cabe la posibilidad de que el nuevo Outlook ahora sea el encargado de lo mismo, y que su versión del calendario simplemente no muestre la hora y elimine los segundos. Sin una declaración oficial de Microsoft, es difícil decirlo.

En Windows 11, los usuarios tienen una opción en la Configuración que les permite mostrar los segundos en el reloj; el sistema avisa que si la activamos vamos a consumir más electricidad, pero mucha gente prefiere tener siempre un segundero a la vista. En Windows 10, los usuarios ya no tienen esa opción. Sería algo extraño que esta sea una táctica de Microsoft para forzar a los usuarios a pasarse a Windows 11, pero cosas más raras se han visto.

Siempre cabe la posibilidad de que Microsoft solucione este problema en una futura actualización. Pero conforme se acerca el mes de octubre, este tipo de actualizaciones que rompen elementos del sistema son más peligrosas, porque cuando el fin de soporte llegue, ya no podrán ser arreglados.