Golpe a las IPTV legales en España: LaLiga lleva a juicio a una de las apps más populares disponibles en Android

El bloqueo de páginas legales en España es solo el principio; el siguiente paso de LaLiga para intentar proteger sus derechos es el fin de las aplicaciones legales de IPTV porque pueden ser usadas para acceder a retransmisiones piratas. Esa es la intención de la denuncia presentada por la organización en Madrid, que ahora ha sido aceptada a juicio.

LaLiga ha denunciado al desarrollador de la app IPTV Extreme por un delito contra la propiedad intelectual, al considerar que sólo es "aparentemente neutral" y que, en realidad, ha sido creada para facilitar "la difusión y el consumo de piratería". Como la propia organización ha resaltado, esta es la primera vez que se abre juicio oral contra el desarrollador de una de estas apps, y por lo tanto, la sentencia puede cambiar completamente el panorama de apps de Android y de Internet en general.

IPTV Extreme es una de las muchas apps de IPTV disponibles en Google Play. Tal y como ya explicamos en su día en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, la tecnología IPTV no es ilegal ni pirata por sí sola; todo depende del contenido que se reproduce. De la misma manera que el protocolo HTTPS no es ilegal, aunque pueda servir para reproducir contenido pirata en un navegador web, hasta ahora las apps de IPTV no han sido consideradas ilegales, aunque con condiciones.

Aparentemente, IPTV Extreme cumple una de esas condiciones: en su página de Google Play, el desarrollador resalta que la aplicación no contiene ningún canal, y que el usuario es el que debe descargar las listas para poder ver el contenido que quiera. El desarrollador, que en Google Play es registrado como Paolo Turatti, pide a los usuarios que no le pregunten por listas, ya que afirma que no tiene, ni comparte ni vende listas. Según datos de Google Play, IPTV Extreme se ha descargado más de cinco millones de veces, aunque también está disponible a través de otros canales como APK.

Las listas IPTV son archivos que contienen información de servidores que están emitiendo contenido, como canales de televisión, películas, o partidos. Existen varias listas de IPTV legales, que ofrecen acceso únicamente a contenido emitido en abierto, de canales públicos, o retransmisiones gubernamentales; en otras palabras, contenido que ya se ofrece de manera gratuita, ya sea gracias a la publicidad o a financiación de gobiernos locales y nacionales.

Página en Google Play de la app IPTV Extreme

En el pasado, LaLiga ha intentado acabar con las listas IPTV legales, sin diferenciarlas de las listas de servidores ilegales que ofrecen acceso a partidos de pago gratis. En el 2023, LaLiga envió varias peticiones DMCA a Google para que eliminase los enlaces a la página de iptv-org, la lista legal más popular. Esta denuncia, por lo tanto, parece ser el siguiente paso de esta estrategia, apuntando directamente a las apps que permiten usar listas IPTV.

La cuestión es cuáles son los argumentos de LaLiga para considerar que IPTV Extreme es una app ilegal. En el anuncio realizado hoy, la organización sólo acusa a la app de funcionar "aparentemente, como un simple reproductor", pero afirma que en la práctica, "aglutina toda la infraestructura para facilitar la difusión y el consumo de la piratería". De nuevo, no está claro si se refiere al hecho de que IPTV Extreme permite reproducir listas IPTV de cualquier tipo, o si ha descubierto que esta app en concreto facilita el acceso a listas ilegales de alguna manera.

Si LaLiga considera que el mero hecho de ser una app de IPTV ya es suficiente para "facilitar el consumo de piratería", y si el juez le da la razón, las cosas pueden cambiar muy rápidamente en España; es muy probable que el resto de apps desaparezcan o sean borradas de la Play Store, y puede tener consecuencias mayores, como por ejemplo, si los navegadores web también se pueden considerar responsables de mostrar contenido pirata introducido por el usuario.