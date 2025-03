Así es el Galaxy S25 Edge: el lanzamiento más importante del año para Samsung se filtra con sus colores y características

Aunque el lanzamiento de los Galaxy S25 hace un par de meses fue uno de los más importantes del sector de móviles Android, hubo un anuncio que los consiguió eclipsar: el Galaxy S25 Edge. El nuevo móvil fino de Samsung puede suponer toda una revolución, tanto para la compañía como para todo el mercado.

Hasta ahora, Samsung ha llevado el desarrollo del S25 Edge con mucho secretismo; aparte de las maquetas mostradas durante el Galaxy Unpacked, la compañía no ha mostrado más del dispositivo. Según los rumores, Samsung no quiere generar mucha publicidad aún sobre el nuevo modelo, tal vez para no sabotear las ventas del resto de la gama; pero eso no ha impedido que empiecen a aparecer filtraciones, algunas bastante completas.

Es el caso de la última filtración publicada por WinFuture con información de Ronald Quandt, que habría obtenido imágenes renderizadas del Samsung Galaxy S25 Edge; a simple vista, parecen imágenes oficiales como las que suelen aparecer en la página oficial de Samsung, por lo que es posible que hayan sido obtenidas de esa manera. En el pasado, algunas divisiones nacionales de Samsung han subido imágenes a sus servidores públicos antes de tiempo.

Samsung Galaxy S25 Edge en azul en una imagen filtrada WinFuture El Androide Libre

Las imágenes muestran los tres colores en los que estaría disponible el Galaxy S25 Edge: negro, azul y plata. Un detalle importante es que los tres colores tienen un acabado 'Titanio' que hasta ahora estaba disponible de manera exclusiva en los Galaxy S25 Ultra y no en el resto de modelos de la gama. No en vano, el acabado de titanio ofrece un tacto más 'premium' y un aspecto diferente a otros móviles de la marca más baratos; por lo tanto, es obvio que Samsung quiere vender el S25 Edge como un móvil premium, a la altura del modelo Ultra.

Las imágenes renderizadas confirman el diseño final del S25 Edge, incluyendo las dos cámaras traseras en una isla de nuevo diseño respecto al resto de la gama Galaxy, que lo hará más fácil de diferenciar, por si el menor grosor no fuese suficiente. Recordemos que se espera que el Galaxy S25 Edge tenga un grosor de apenas 5,8 mm (sin contar con el conjunto de cámaras), muy fino en comparación con los 8,2 mm del Galaxy S25 Ultra e incluso los 7,3 mm del Galaxy S25+.

Alvarez del Vayo El Androide Libre San Jose, California El móvil más esperado de Samsung está más cerca: se filtra la fecha de lanzamiento del Galaxy S25 Edge

Lo interesante es que Samsung no aceptará sacrificios técnicos pese al nuevo formato. La filtración confirma que el Galaxy S25 Edge estará basado en el mismo procesador, la versión exclusiva del Snapdragon 8 Elite creada en colaboración entre Samsung y Qualcomm y que es un poco más rápido respecto a la versión que usa el resto de marcas. Se rumorea que la batería será de 3.900 mAh, que no es la mayor que hemos visto, pero es sorprendente en este factor de forma.

La otra gran diferencia respecto al Galaxy S25 Ultra estará en las cámaras, de las que sólo hay dos en la trasera. El sensor principal tendría una resolución de 200 Mpx, y vendría acompañado de un gran angular de 12 Mpx. Se espera que el Galaxy S25 Edge se presente el próximo mes de abril, así que no tendremos que esperar mucho más.