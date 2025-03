Android Auto 14 es oficial y toda una revolución en el coche: empieza a llegar uno de los mayores cambios hasta ahora

El desarrollo de Android Auto continúa con el mismo ritmo acelerado de los dos últimos años; de hecho, va más rápido que nunca, hasta el punto de que las versiones se están "pisando" entre ellas. Como prueba, hay que decir que este artículo originalmente iba a tratar del lanzamiento de Android Auto 13.9, pero hemos tenido que cambiar por el repentino lanzamiento de Android Auto 14.

En efecto, Android Auto 14 ya está aquí, sin mucha fanfarria de parte de Google. La nueva versión simplemente ha aparecido, prácticamente al mismo tiempo que la versión 13.9. Tal vez esto ha ocurrido porque la versión 13.9 llevaba ya varias semanas en estado beta, lo que habría dado tiempo a la versión 14 a pasar por su respectivo estado beta y ser lanzada a la vez.

Sea como sea, el hecho es que Android Auto 14 ya está empezando a llegar a los smartphones de los usuarios, y el APK ya se puede descargar de sitios como APKMirror. Eso nos lleva a la gran pregunta: ¿hay novedades interesantes en Android Auto 14? Sí y no, porque aunque hay cambios de fondo que van a tener consecuencias pronto, por el momento, no los vamos a notar.

El gran cambio que introduce Android Auto 14 es la llegada de Gemini a los coches. Tal y como se anunció este mismo mes, Google ha decidido abandonar el desarrollo de Google Assistant, y centrarse completamente en Gemini; el nuevo asistente basado en IA va a sustituir a Google Assistant en la mayoría de los smartphones, tablets, televisores, y otros dispositivos, y sí, también en los coches.

Android Auto 14 es la primera versión que incluye referencias a Gemini en su código, aunque por el momento, no parece que se pueda utilizar el nuevo asistente. Es probable que el lanzamiento de Gemini para coches se produzca de manera progresiva, y que se vaya activando poco a poco gracias al código incluido en Android Auto 14.

Manuel Ramírez El Androide Libre

Sin embargo, no todos los usuarios podrán utilizarlo; Google advierte que Gemini en Android Auto requiere un smartphone con al menos 2 GB de memoria RAM y con Android 10 como mínimo. Al menos, Google Assistant no desaparecerá completamente y funcionará en los móviles que no cumplen los requisitos.

La gran ventaja de este cambio es la posibilidad de usar Gemini Live en el coche; esta IA es capaz de mantener conversaciones con el usuario y es capaz de hacer más cosas que Google Assistant. De esta manera, podremos 'hablar con el coche', que podrá responder preguntas, mostrarnos recomendaciones; en Android Auto, Gemini Live podrá acceder a las funciones de las apps, como el reproductor de música o los chats de WhatsApp, además de a las funciones del coche. Relacionado con esto último, Android Auto 14 también incluye referencias a los controles del aire acondicionado y climatizador, que ya se sabía que iban a ser integrados en el sistema.