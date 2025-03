Polémica con las extensiones de Chrome: Google cambia la política de la tienda oficial entre acusaciones de engaño

Google tiene varios quebraderos de cabeza con Chrome, y ahora se le ha sumado otro. A la polémica sobre el fin de las extensiones más populares de Chrome ahora se le suma otra más que implica a una de las compañías tecnológicas más grandes del sector, PayPal, después de haber sido acusada de quedarse con el dinero de usuarios y youtubers.

La polémica empezó el pasado mes de diciembre, cuando el canal de YouTube MegaLag publicó un vídeo con serias acusaciones contra la extensión Honey, disponible para Google Chrome y Mozilla Firefox. Honey promete ayudarnos a ahorrar dinero, al ser capaz de encontrar códigos y cupones para nuestras compras en Internet en más de 30.000 páginas. Con más de 17 millones de usuarios, es una de las extensiones de su tipo más populares, especialmente por su facilidad de uso; sólo es necesario un click para que la extensión encuentre cupones para la página que estamos visitando, para obtener descuentos y mejores precios.

Honey también es famosa por ser propiedad de PayPal, el gigante de las transacciones por Internet, y por su agresiva campaña de marketing en la que han participado a la mayoría de los youtubers especializados en tecnología, desde MKBHD a LinusTechTips, e incluso Mr Beast. Sin embargo, la investigación de MegaLag reveló que PayPal podría estar engañando a estos 'influencers' para fomentar la descarga de su extensión y quedándose con los beneficios generados.

En concreto, las acusaciones contra Honey se dividen en dos. Por una parte, aunque Honey promete obtener las mejores ofertas buscando cupones en Internet, las pruebas demostrarían que la extensión obliga a usar de sus propios cupones aunque ofrezcan un descuento inferior. De esta manera, la compañía recibe más ingresos al forzar el uso de sus cupones en vez de los de terceros. Pero tal vez más preocupante es la acusación de que Honey modifica los enlaces afiliados, usados por creadores de contenido para recibir ingresos con cada visita, para insertar sus propios códigos.

Tras la publicación del vídeo de MegaLag, Mozilla y Google tomaron la decisión de quitar la extensión de Honey de sus recomendaciones, aunque ninguna la eliminó de sus tiendas. Sin embargo, Google volvió a recomendar Honey este mismo mes, pese a que ni los creadores de la extensión ni PayPal respondieron a las acusaciones.

Tras las críticas de los usuarios, hoy Google ha decidido presentar un cambio en su política de extensiones, que aunque no menciona a Honey específicamente, sí que parece estar diseñada para evitar las prácticas de las que se le acusa. En concreto, la tienda de Chrome ahora obliga a las extensiones a ofrecer enlaces afiliados, códigos o cookies "sólo si ofrece un beneficio directo y transparente para el usuario", y especifica que no está permitido "inyectar enlaces sin la acción del usuario" y sin que suponga un beneficio para este.

Entre los ejemplos que violan la nueva política, se encuentran extensiones que insertan enlaces afiliados sin proveer un descuento, y extensiones que inyectan enlaces afiliados sin que el usuario haga nada. Sobre el papel, Honey debería ser expulsada de la tienda de Chrome; pero en el momento de escribir estas palabras, no sólo sigue disponible, sino que es recomendada por Google con el indicador de extensión destacada. Por lo tanto, no está claro si Google considera que Honey no incumple las nuevas políticas, o si la extensión ya ha sido modificada para cumplirlas y la compañía no ha avisado de ello.