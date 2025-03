No te pierdas la última actualización de Windows 11: es un parche gigantesco que soluciona muchos problemas

Microsoft no está acertando últimamente, al menos en lo que respecta a Windows 11. Las últimas actualizaciones no están siendo bien recibidas, especialmente aquellas que introducen nuevos 'bugs' y problemas en el sistema. Incluso las actualizaciones de Windows 11 que parecen buenas terminan teniendo un fallo oculto.

La buena noticia es que en Microsoft parecen haberse dado cuenta de esta mala tendencia, y la nueva actualización no se centra en revolucionar la experiencia ni en reinventar la rueda; la inmensa mayoría de las novedades tienen que ver con la solución de errores y bugs, aunque eso no significa que a los desarrolladores no les haya dado tiempo de meter nuevas funciones.

La actualización de la que hablamos es la KB5053598, que corresponde al conocido como Patch Tuesday, el parche de los martes. Como es tradicional, Microsoft usa el segundo martes de cada mes para lanzar una actualización mensual para Windows 11, y en esta ocasión, las grandes protagonistas son las 58 nuevas vulnerabilidades que reciben solución.

Aunque parezcan muchas, en realidad no es una cifra sorprendente, teniendo en cuenta que Windows 11 es probablemente el sistema operativo más atacado y estudiado. Lo realmente importante son seis vulnerabilidades graves que ya están siendo aprovechadas por hackers y que investigadores de seguridad ya han encontrado.

Algunas de estas vulnerabilidades están siendo usadas por grupos de hackers en ataques a más de 600 organizaciones, y afectan a la manera en la que Windows gestiona ciertos archivos, que permite saltarse las medidas de seguridad del sistema para ejecutar malware. Otra vulnerabilidad afecta a la creación de discos duros virtuales, que permite que un atacante tome el control sobre todo el sistema. En cambio, otras vulnerabilidades requieren que un usuario realice una acción, como por ejemplo, ejecutar un programa que otorga privilegios de sistema al atacante.

Por lo tanto, sólo por estas vulnerabilidades graves ya merecería la pena instalar esta actualización de Windows 11, aunque no son el único motivo. Microsoft también ha dedicado tiempo a arreglar problemas que simplemente son molestos, como cuando Windows 11 identifica un disco duro como si fuese un SSD, o cuando las apps no reconocen la presencia de un escáner conectado. Otros cambios afectan al rendimiento del sistema, como uno que hace que el Explorador de Windows cargue carpetas con muchos archivos multimedia de manera más rápida.

Por último, y hablando de las novedades, una de las más interesantes es la que permite compartir archivos directamente desde el menú contextual en la barra de tareas. Ahora, al hacer clic derecho sobre una de las apps abiertas, podremos compartir archivos de manera directa; sin embargo, el programa debe poder admitir esto. Recordemos que Windows 11 está cambiando la manera en la que se comparten archivos, y este es otro paso en esa dirección.