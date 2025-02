El móvil más esperado de Samsung está más cerca: se filtra la fecha de lanzamiento del Galaxy S25 Edge

Samsung empezó el 2025 muy fuerte, con la presentación de los nuevos Galaxy S25 y las mejoras en su plataforma Galaxy AI. Pero al final, aún le quedó tiempo para una sorpresa que no lo era tanto: un nuevo modelo de la gama S25, el más innovador y rompedor que la compañía ha lanzado en años. El Samsung Galaxy S25 Edge era oficial, pero eso era lo único que sabíamos.

Desde entonces, las filtraciones de este nuevo modelo Edge se han multiplicado, y ahora tenemos una mejor idea de cómo será este smartphone. Se espera que sea el más fino de la gama Galaxy, y debería ponerle las cosas difíciles a los rumoreados rivales de Apple y otras marcas; lo interesante es que puede conseguir esto sin un sacrificio notable en cuestión de rendimiento y 'hardware'.

La gran cuestión era, por lo tanto, cuándo iba a salir este nuevo dispositivo revolucionario; si se iba a adelantar a Apple, o si por el contrario tendríamos que esperar a que fuese presentado junto con los próximos plegables de Samsung. Finalmente, una filtración puede tener la respuesta, y son buenas noticias.

Según ha publicado el medio coreano Sedaily Korean, lo más probable es que el Galaxy S25 Edge se presente el próximo 16 de abril; o al menos, esos serían los planes de Samsung, que pueden cambiar dependiendo de diversas circunstancias como la producción o posibles problemas de última hora.

La decisión ya habría sido tomada por la división móvil de Samsung, con el objetivo de empezar a vender el dispositivo el próximo mes de mayo, dejando un par de semanas para las reservas. Durante este lanzamiento, el Galaxy S25 Edge estaría disponible en tres colores: celeste, negro y plata.

Un detalle interesante es que el evento de presentación no sería presencial, sino que se realizaría completamente online; eso implica que este S25 Edge probablemente será el único producto de la presentación, y que no será compartida con otros lanzamientos. Sin embargo, eso también significa que la prensa y la afición no podrá ver el nuevo modelo con sus propios ojos hasta prácticamente la fecha de lanzamiento.

En el evento Galaxy Unpacked, Samsung mostró varias unidades del Galaxy S25 Edge, pero ningún miembro de la prensa tuvo permiso para tocarlas, y sólo se permitieron fotos de lejos; por lo tanto, es muy probable que fuesen unidades 'dummy', maquetas sin componentes internos creadas sólo como demostración de cómo será el producto final.

Un aspecto importante que no ha sido aclarado es si la presentación del próximo mes de abril será para el lanzamiento global del Galaxy S25 Edge, o si estará limitada al lanzamiento en Corea del Sur. De la misma manera, el precio sigue siendo un misterio, aunque las últimas filtraciones hablan de que el nuevo dispositivo debería estar a medio camino entre el Galaxy S25 básico y el Galaxy S25 Ultra.