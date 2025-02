El nuevo plegable de Samsung se filtra: así será la nueva generación del modelo más popular hasta la fecha

Los móviles plegables no han alcanzado aún la popularidad que se esperaba, en buena parte por culpa del precio. Incluso nuevos modelos como el Galaxy Z Fold 6 o el OPPO Find N5 están fuera del alcance de la mayoría de los usuarios; y los nuevos plegables revolucionarios van a ser incluso más caros.

Pero existe un rayo de esperanza en el sector, los móviles de tipo 'Flip', o concha, que al ser más pequeños también son los más baratos. No en vano, la propia Samsung reconoce que su Galaxy Z Flip es el modelo más popular, porque es el que tiene un precio que lo hace más accesible para el usuario medio. Y ahora, ya podemos ver cómo será la nueva generación.

En Android Headlines han podido conseguir imágenes renderizadas del nuevo Galaxy Z Flip 7, gracias a una colaboración con OnLeaks. Aunque no son imágenes oficiales del dispositivo, y no deja de ser una filtración, normalmente estas creaciones no se suelen diferenciar mucho del producto final. Y eso nos dice que, este año de nuevo, el Galaxy Z Flip será una evolución respecto al modelo anterior, aunque habrá diferencias notables.

La principal novedad respecto al Galaxy Z Flip 6 la encontramos en las pantallas, que ahora son más grandes. En concreto, la pantalla interior ahora es de 6,8 pulgadas, mientras que la exterior es de 3,6 pulgadas. Ya estábamos acostumbrados a que la pantalla externa aumente de tamaño, conforme avanza la tecnología, pero lo que tal vez es más inesperado es que la interior también reciba una mejora similar.

El crecimiento de las pantallas también supone que el dispositivo en sí es más grande, con unas dimensiones de 166,6 x 75,2 x 6,9 mm; cuando está cerrado, el dispositivo tiene un grosor de 9,1 mm.

Samsung Galaxy Z Flip 7 en una imagen renderizada filtrada OnLeaks | Android Headlines El Androide Libre

Hay que aclarar que no son diferencias enormes respecto al Galaxy Z Flip 6, que tenía una pantalla interior de 6,7 pulgadas, una exterior de 3,4 pulgadas, y un tamaño de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm; al fin y al cabo, este sigue siendo un móvil diseñado para llevar fácilmente incluso en los bolsillos más pequeños, y no esperamos que eso cambie.

Incluso si la filosofía del dispositivo no cambia, el aumento de tamaño debería notarse, especialmente en la pantalla externa; aquí es donde rivales como el Motorola Razr 50 han mejorado más en los últimos años, y Samsung vuelve a dar otro paso en esa dirección después de los cambios introducidos por el Galaxy Z Flip 6.

Según los rumores, Samsung aún no ha tomado la decisión final sobre el hardware del Galaxy Z Flip 7, y todo depende de la disponibilidad de sus procesadores Exynos. Si los nuevos Exynos 2500 están a la altura de lo esperado, es muy probable que sean los elegidos; pero si no es así, puede que Samsung no tenga más remedio que volver a depender de Qualcomm y sus Snapdragon.