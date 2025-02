Realme va a por Xiaomi y Apple: su nuevo móvil tendrá una cámara con sensor "ultra grande" contra los mejores

Se acercan días muy importantes para el sector tecnológico, con la celebración del MWC 25 en Barcelona; uno de los mayores eventos del año, ha sido escogido por muchas marcas para presentar sus nuevos dispositivos. Y hoy, realme ha confirmado que participará por primera vez en el MWC, con dos lanzamientos muy interesantes, y algo de 'troleo'.

Y es que el anuncio de realme parece hacer referencia a uno de sus grandes rivales, Xiaomi. Recordemos que Xiaomi está preparando el lanzamiento de la gama Xiaomi 15 en España, que incluirá un modelo Ultra centrado en la fotografía; no parece casualidad entonces que realme haya lanzado una campaña de marketing basada en el nombre 'Ultra', sobre un nuevo móvil centrado en la fotografía.

Por si fuera poco, el lema de la campaña, 'One Ultra Thing', es otra referencia a un rival directo, en este caso Apple. Todo el mundo conoce el 'One More Thing' que popularizó Steve Jobs en sus presentaciones del iPhone, el iPad y otros productos, y ahora realme lo adapta para avisar que aún le quedan sorpresas.

La compañía ha confirmado que lanzará un nuevo dispositivo "de nivel ultra", aunque no ha llegado a aclarar si usará ese nombre. Lo que sí ha confirmado es que el nuevo modelo se especializará en la fotografía, y por lo tanto, será un rival directo del Xiaomi 15 Ultra. En concreto, realme promete un sensor ultra grande y un teleobjetivo óptico con los que quiere "redefinir la fotografía con smartphone".

Ahí no terminan las promesas. Según realme, el nuevo modelo tiene un sensor más grande que la de los modelos insignia, y el hardware está inspirado en las cámaras DSLR. En sus pruebas, ha descubierto "avances sin precedentes" en fotografía de retratos y en el rendimiento con poca luz. Será interesante cómo encaja este nuevo modelo en la gama de realme, y especialmente, cómo se compara con las alternativas que ya están en el mercado, o están a punto de llegar.

Además de este nuevo modelo 'ultra', realme ha confirmado la presentación en el MWC del próximo modelo de la gama número, el realme 14 Pro. De este modelo hay menos misterios, ya que fue presentado en China el pasado mes de febrero, pero su llegada a España no deja de ser interesante.

El realme 14 Pro es un móvil de gama media que destacará por ser el primero con cambio de color sensible al frío; ya habíamos visto móviles que cambian de color, pero ese proceso normalmente se inicia con el calor, como por ejemplo, cuando le impactan los rayos de sol de lleno. En cambio, realme apuesta por el frío, algo que debería notarse más en los meses de invierno.

Además de esta curiosidad, el realme 14 Pro promete un buen rendimiento fotográfioco, especialmente en los retratos nocturnos gracias a MagicGlow Triple Flash, además de una gigantesca batería de 6.000 mAh.