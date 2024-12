Olvídate del Galaxy S25: Samsung prepara una gran sorpresa revolucionaria en la misma presentación

Ya queda muy poco para uno de los eventos más esperados del año en el sector de los smartphones con Android: la presentación de la nueva generación de la gama Galaxy S. Como ocurrió con los Galaxy S24, Samsung ha decidido adelantar el lanzamiento de los Galaxy S25, y se espera que sean presentados el próximo mes de enero; pero ahora resulta que no vendrán solos.

Según el medio coreano Yonhap, Samsung está a punto de presentar un nuevo tipo de dispositivo, que puede suponer toda una revolución; a largo plazo, podría representar el fin de los smartphones tal y como los conocemos. Hablamos de los nuevos tipos de wearables, incluyendo las nuevas gafas inteligentes que Samsung lleva ya unos años desarrollando; finalmente, las gafas se harán realidad en colaboración con Qualcomm y Google.

Según la filtración, las gafas inteligentes se mostrarán por primera vez al público durante el evento de Samsung de enero; y dependiendo de cómo sean recibidas, podrían eclipsar a las estrellas del evento, los Galaxy S25. Sin embargo, eso no significa que pronto podamos comprar estas gafas; la misma filtración apunta a que no llegarán al mercado antes del tercer trimestre del 2025, por lo que la presentación será sólo un adelanto.

Aunque presentar las gafas al mismo tiempo que los nuevos móviles pueda parecer un movimiento arriesgado de parte de Samsung, no es la primera vez que hace algo semejante. El año pasado, la compañía enseñó por primera vez el Galaxy Ring durante el mismo evento de presentación de los Galaxy S24; pero el dispositivo no fue lanzado hasta el pasado verano. Por lo tanto, podemos esperar algo parecido este año, un avance de cómo serán las gafas antes de su presentación final.

Y todo indica que no serán como se esperaba en un principio, en el sentido de que no serán una alternativa a las Apple Vision Pro; por lo tanto, no estaremos ante un dispositivo de realidad virtual y aumentada, grande y pesado pero con una experiencia propia. Al CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, se le 'escapó' hace unos meses que el nuevo dispositivo de Samsung iba a ser un par de gafas inteligentes como las Meta Ray-Ban; por lo tanto, a simple vista parecerían unas gafas convencionales.

Las gafas inteligentes de Samsung podrían usar el chip AR1 de Qualcomm, unido a una batería de 155 mAh integrada en las patillas y una cámara de 12 Mpx en el frontal. Eso le debería dar potencia suficiente para tomar fotos y vídeos sólo con dar órdenes de voz, y ahí es donde entra Google. El 'software' de las gafas estaría basado en una versión adaptada de Android, con la IA de Gemini integrada para recibir órdenes y responder usando micrófonos integrados.