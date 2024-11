Se filtran las tres cámaras del próximo Galaxy S25 Slim: así será fotografiar con el móvil flagship fino de Samsung

Samsung va preparando un nuevo flagship para la serie Galaxy S25 que destacará por su poco grosor y por una cámara ultra para presentarse como una gran alternativa a los tres modelos que suelen componer los flagship de la serie que se espera que sea lanzada en enero. Si va a destacar por su cámara ultra también lo va a hacer por sus otras dos cámaras, que acaban de aparecer filtradas.

La nueva propuesta como flagship de Samsung se centra en ofrecer un smartphone fino, pero que no esté falto de especificaciones y así diferenciarlo totalmente del mismo modelo Ultra que suele tener su grosor. Se filtró hace semanas que Apple estaba contemplando la posibilidad de lanzar un iPhone con poco grosor, aunque en los últimos días parece que la idea se va dejando de lado.

Este mismo mes se filtró que el Samsung Galaxy S25 Slim contaría con una cámara Ultra, pero no se ofrecieron más detalles. Ahora otro filtrador ha dado todos los datos de cada uno de los sensores del móvil que se espera que sea lanzado a mediados del próximo año; y parece ser que sería el encargado de sustituir al Galaxy S25 FE.

El nuevo diseño de cámaras de Samsung GSMArena El Androide Libre

La cámara principal del móvil flagship sería una de 200 Mpx con el nuevo sensor ISOCELL HP5, que según algunos reportes medirá 1/1,56", aunque otros han mantenido que se quedaría en 1/1,3"; justamente el mismo tamaño del HP2 que se encuentra en el Galaxy S24 Ultra lanzado aquí en España. De hecho, este sensor se ha atribuido al Galaxy Z Fold 7 del año que viene.

Esta es la cámara principal, pero el filtrador ha dado los detalles de las otras dos. La teleobjetivo utiliza el sensor JN5 de 50 Mpx, que sorprende porque en algunas filtraciones del Galaxy S25 Ultra se da por contado que uno de los sensores sería el JN3. Y se puede ir comentando sobre la gran diferencia entre el modelo Ultra y el Slim al tener solo una cámara teleobjetivo.

La tercera, según el filtrador Choudhary a través de GSMArena, sería la teleobjetivo con zoom óptico 3.5x. Y hay un detalle bien importante en esta filtración, ya que la idea de Samsung sería utilizar el diseño ALoP (All Lenses On Prims) que mostró justamente ayer. El concepto es un diseño tradicional de periscopio que se caracteriza por colocar las lentes delante del prisma y no detrás; lo que ahorra también en el espacio que se necesita para ubicar el módulo en el móvil.

Justamente la jugada de Samsung para poder lanzar un móvil flagship bien fino como será el Galaxy S25 que se espera en la segunda mitad del próximo año. Su éxito en ventas podría generar algún que otro cambio importante para la serie Galaxy S26.