El Amazon Fire TV comenzará a mostrar anuncios a pantalla completa cuando no lo uses: así es su nueva publicidad

Después de integrar hace unos meses la posibilidad de enviar contenidos al Fire TV desde el móvil como una de sus grandes novedades, ahora Amazon está probando mostrar publicidad en un espacio que ha permanecido intacto para este tipo de acciones: el salvapantallas ya muestra anuncios.

Prime Video se está llenando de anuncios según lo previsto por el gigante de las compras desde hace unos meses, y, de esta manera, está siguiendo el paso de otras plataformas que cada vez ven con mejores ojos la inclusión de anuncios; e incluso la propia Netflix planea incluir una suscripción gratuita con anuncios en algunas regiones.

Amazon habría actualizado los dispositivos Fire TV con un nuevo salvapantallas que incluye anuncios a toda pantalla en el salvapantallas que aparece a los segundos de que el sistema entre en reposo.

Anuncio en el salvapantallas del Fire TV CordCuttersNews El Androide Libre

En este caso es similar a lo que pasa con Roku que suele incluir anuncios frecuentemente, pero la solución de Amazon es muy invasiva al mostrar los anuncios en toda pantalla. Es decir, que al mirar un momento al televisor, aparece ahí un anuncio como si fuera un cartel publicitario.

Uno de los aspectos menos negativos de esta nueva medida es que el anuncio no se queda ahí para siempre, sino que tiene una duración de 30 segundos para que vuelva el salvapantallas asignado por el usuario. El otro es que de momento estas pruebas se están llevando a cabo por fases y solo las están 'sufriendo' algunos usuarios, aunque dependerá de su éxito y del feedback recibido para que empiece a desplegarse al resto.

No hay que olvidarse que Amazon tuvo que echar marcha atrás a los anuncios que incluyó hace poco en Fire TV y que se mostraban a pantalla completa justo al momento de encender el televisor. Y aunque no fueron muy invasivos en el tamaño, que uno mismo encienda su Smart TV y aparezca publicidad al instante, como que no es plato de buen gusto.

Amazon sí que ofreció la posibilidad de desactivar esta función desde los ajustes, así que los anuncios en el salvapantallas podrían ir por el mismo camino para deshacerse de ellos si se quiere, aunque por defecto aparecerían según 9to5Google a través de CordCutterNews.

Eso sí, de momento no se está desplegando de forma general esta nueva experiencia de publicidad, o simplemente puede ser que la opción en los ajustes aparezca desactivada para la gran mayoría y en algún momento se active este tipo de publicidad muy invasiva en el salvapantallas del Fire TV.