Estas son las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia: por qué deberías esperar antes de mejorar tu PC

El 2023 ha sido un buen año para los jugadores, especialmente si usan ordenadores; las nuevas tarjetas gráficas de AMD han dado algo de vida a un sector que llevaba demasiado tiempo sin novedades interesantes, y muy pronto llegará la respuesta de Nvidia. Sin embargo, es importante no confundirse y comprar la tarjeta que no debemos.

La confusión puede producirse porque hoy Nvidia ha confirmado el lanzamiento de la nueva RTX 4090D; aunque parezca una evolución del ‘monstruo’ que es la RTX 4090 normal, en realidad es todo lo contrario, y hacemos mejor esperando a las próximas versiones ‘Super’ de la gama de Nvidia que se esperan para las próximas semanas.

Para comprender este lío, primero hay que entender por qué Nvidia se ha visto obligada a lanzar la RTX 4090D: es una tarjeta gráfica exclusiva para el mercado chino, aunque parece haber pocos motivos para comprarla de importación o a través de una tienda especializada si puedes conseguirla. Y es que la RTX 4090D es una versión recortada de la RTX 4090 original creada para evitar las restricciones comerciales impuestas por los Estados Unidos.

El pasado mes de octubre, la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) prohibió la exportación a China de ciertos componentes de ‘hardware’ ideales para el desarrollo de Inteligencia Artificial y la ejecución de modelos avanzados. El objetivo de la FTC es evitar que China obtenga una ventaja en el desarrollo de IA, que tanta importancia ha ganado en el último año. Sin embargo, eso supone que productos comerciales que no fueron diseñados originalmente para Inteligencia Artificial también se ven afectados; como, por ejemplo, la RTX 4090, cuyo chip es especialmente bueno para ese tipo de tareas.

La solución de Nvidia ha sido lanzar una versión específica de la RTX 4090 para China, que tiene bloqueadas ciertas funciones a nivel de ‘drivers’ y no puede acceder a todas las ventajas del modelo original; de hecho, es menos potente al contar con menos núcleos CUDA, Tensor y RT, por lo que el rendimiento se verá afectado pese a que las frecuencias y el bus de memoria sean idénticos. Al menos, el TDP se ha reducido en 25W, por lo que debería consumir menos.

Costando lo mismo que una RTX 4090 normal, no es recomendable buscar esta nueva RTX 4090D; la buena noticia es que muy pronto no nos hará falta. No es ningún secreto que Nvidia está preparando una nueva generación de su gama ‘Super’, que probablemente será presentada el próximo mes de enero. En concreto, se esperan tres modelos: la RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super y RTX 4080 Super. Estos modelos sí que serán versiones mejoradas de las tarjetas actuales, con más núcleos y mejoras de rendimiento generales; es evidente que Nvidia quiere competir directamente con las RX 7800 y la RX 7800 XT de AMD, así que será interesante ver el precio que finalmente tendrán en España.

